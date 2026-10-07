台股5萬點攻防！川湖跳空跌停、台積電疲弱 「兩大族群」推升大盤創高

台股7日開盤上漲34.77點、報49,857.32點，隨後受到權王台積電（2330）開低，以及股后川湖（2059）因9月營收中止連6個月創高、股價跳空跌停領跌影響，奇鋐（3017）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子要角同步走弱，指數迅速由紅翻黑，跌點一度擴大至255點、下探49,567.52點；盤面則由南亞（1303）、致茂創意、台光電（2383）、華新科（2492）、聯電（2303）及載板族群走強撐盤，約20分鐘後再度創下盤中新高49961.43點。成交量方面，友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、主動中信台灣收益（00406A）等標的交投熱絡。

美股周二全面走高，隨著原油價格趨穩、美債殖利率回落，市場部分疑慮獲得緩解，標普500與那指同步刷新歷史收盤高點，其中標普500更首度站上7,800點；反觀台股ADR多數走弱，台積電ADR下跌0.72%、日月光（3711）跌1.58%、聯電跌3.05%，台指期盤後小跌31點、收50,051點，台股今日開盤多空訊號仍有落差。

盤面上，五大權值股開盤僅聯發科以平盤4,920元開出，其餘4檔全數走低；台積電開低20元、報2,565元，台達電（2308）開低報2,025元，鴻海開低報254元，日月光投控開低報735元。

類股方面，綠能環保、塑化、電機、紡織等漲幅居前，電腦周邊、資訊服務、半導體等相對疲弱。

回顧台股6日表現，集中市場指數上漲110.51點、收49822.55點，成交值降至9,779.96億元。三大法人賣超192.01億元，其中，外資賣超66.57億元，投信賣超142.65億元；自營商買超（合計）17.21億元。

法人指出，美債殖利率回落、AI業績亮眼，加上9月營收及法說行情助攻，台股有望續攻5萬點；惟短線漲幅擴大、連假前交易量能恐收斂，仍須留意盤中震盪，操作聚焦AI及業績題材股。