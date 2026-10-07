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AI交易發威！台股今年漲幅「逆襲」勝韓股 稱冠全球主要市場

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
台股今年來的報酬率已「逆襲」超越韓股，稱冠全球主要股市。路透
台股今年來的報酬率已「逆襲」超越韓股，稱冠全球主要股市。路透

隨著時序進入第4季，人工智慧（AI）交易帶動台灣企業獲利前景比南韓更為光明，台股今年來的報酬率已「逆襲」超越韓股，稱冠全球主要股市，且加碼台股的基金經理人也已超越韓股，凸顯台股更具吸引力。

彭博資訊報價顯示，台灣加權指數今年來截至10月6日的漲幅為72.0%，高於首爾Kospi指數的65.6%，而且傲視彭博追蹤的超過90個股市指數，韓股排名第二。

台股上季表現已優於韓股約23個百分點，為2000年來最大差距，台灣企業獲利上修幅度也自2025年3月以來首度超越韓企。

美銀（BofA）9月調查顯示，約40%的基金經理人表示正加碼台股，高於韓股的25%。基金經理人在被問及哪個市場最能受惠於下一階段的AI景氣循環時，35%受訪者選擇台灣，僅5%選擇南韓。

樂觀台股後市的經理人多於韓股

台股樂觀情緒的主要驅力，是台灣在AI供應鏈的布局更深且更廣泛，企業獲利展望也更樂觀。

M&G投資公司駐新加坡投資組合經理人波夏德（Vikas Pershad）認為，台股與韓股的「差異不只在於AI布局程度，還有支持這些布局的獲利本質」。

他說，「台股提供更廣且更深的機會，獲利來自出貨量，使獲利上修範圍更廣、更具延續性，韓股近期的獲利則主要來自（晶片）價格」。

法國興業銀行（Societe Generale）以艾賈瓦爾（Rajat Agarwal）為首的策略師團隊表示，由於台韓企業獲利成長軌跡分化，「依然偏好台股甚於韓股」。

台股投資人能投資晶片設計與製造、封裝、網通及伺服器等領域，意味著在AI支出範圍擴大之際，台股有更多受惠管道。

台灣企業的AI布局更多元

台股今年來約10%成分股漲幅已至少翻倍，分別高於韓股的4.1%、及東京日經225指數的5.7%。思博瑞投資管理公司（Allspring）投資組合經理人陳松超表示，台股下波上漲動能的支撐，可能沒那麼仰賴廣泛的AI熱情，而是更著重於依然直接受惠於AI價值鏈實際瓶頸的當地科技公司。

相較下，韓股的市場領導者仍高度集中在三星電子與SK海力士（SK Hynix Inc.）等記憶體晶片製造商，在投資人質疑當前的記憶體景氣上行循環能維持多久時，更易受衝擊。

這群策略師指出，隨著中國大陸競爭升高，記憶體「價格漲勢預料將在未來幾季放緩，2028年以前逐步正常化」，且韓股7月的去槓桿化趨勢已擴大為更廣泛的市場跌勢。

韓股易受市場對記憶體看法影響

以估值來看，台股目前以未來一年預估獲利計算的本益比約為18倍，高於韓股的5.5倍左右，反映市場憂心記憶體景氣循環可能接近攀峰，也部分反映所謂的「韓股折價」。

也有分析師認為，AI相關需求將加劇晶片供應短缺，支撐高頻寬記憶體（HBM）晶片價格。花旗集團（Citigroup）共同負責全球科技與通訊研究的董事總經理李彼得（音譯，Peter Lee）上周說，投資人應開始買進三星與SK海力士等股票，因為市場低估了2027年所需要的HBM晶片量。

圖／ChatGPT協作
圖／ChatGPT協作

韓股 台股 漲幅

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