快訊

MLB／關鍵時刻靠山本由伸！7局狂飆10K助道奇退勇士系列賽聽牌

直播／稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

聽新聞
0:00 / 0:00

美股收紅台積電ADR跌 投顧：台股延續高檔震盪

中央社／ 台北7日電

美股全面上漲，台積電ADR跌0.72%，鴻海ADR跌逾6%。台股6日逼近5萬點大關，續創盤中和收盤新高，投顧分析，台股類股快速輪動推升指數，預估本週延續高檔震盪走勢。

美國公債殖利率回落之際，投資人看好人工智慧（AI）前景，帶動科技股續揚，華爾街股市主要指數6日收紅。道瓊工業指數上漲0.49%，標普500指數漲0.58%，那斯達克指數揚升0.45%，費城半導體指數漲0.34%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌0.72%，鴻海ADR跌逾6%，思科漲逾4%，輝達小漲0.14%。

台股6日續創盤中和收盤新高，盤中高點49968.92點，漲256.88點，逼近5萬點大關，終場加權指數上漲110.51點，收49822.55點，超過千元的高價股增至「56千金」，追平歷史紀錄。

國內外產業訊息方面，美商晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰6日旋風訪台，她受訪時親口證實，超微先前宣布在台投資100億美元（約新台幣3176億元）的供應鏈計畫不僅符合進度，更因市場需求暴增，超微已決定調高相關投資金額，未來將持續擴大在台供應鏈投資。

投顧分析，台股沿短期均線向上攻高，類股快速輪動推升指數，電子類股占大盤的成交金額比重高，預估本週波動區間落在47000點至50000點，延續高檔震盪走勢。

ADR 台積電ADR 美股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電ADR自新高小幅回落 聯電跌3%、台指期夜盤下跌31點

台股叩關5萬點遇賣壓 聯發科跌逾4%、半導體三雄回調

美股早盤／標普、那指刷新盤中新高 輝達再寫新猷、聯電ADR跌2%

美股收盤／標普那指雙創新高！邁威邇AMD領AI股勁揚 油價與殖利率回落

相關新聞

台股5萬點攻防！川湖跳空跌停、台積電疲弱 「兩大族群」推升大盤創高

台股7日開盤上漲34.77點、報49,857.32點，隨後受到權王台積電（2330）開低，以及股后川湖（2059）因9月營收中止連6個月創高、股價跳空跌停領跌影響，奇鋐（3017）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子要角同步走弱，指數迅速由紅翻黑，跌點一度擴大至255點、下探49,567.52點；盤面則由南亞（1303）、致茂創意、台光電（2383）、華新科（2492）、聯電（2303）及載板族群走強撐盤，約20分鐘後再度創下盤中新高49961.43點。成交量方面，友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、主動中信台灣收益（00406A）等標的交投熱絡。

AI交易發威！台股今年漲幅「逆襲」勝韓股 稱冠全球主要市場

隨著時序進入第4季，人工智慧（AI）交易帶動台灣企業獲利前景比南韓更為光明，台股今年來的報酬率已「逆襲」超越韓股，稱冠全球主要股市，且加碼台股的基金經理人也已超越韓股，凸顯台股更具吸引力。

台股5萬點…近關情怯 一度離達陣只差32點

台股昨（6）日近關情怯，在部分資金獲利落袋下，盤中指數出現震盪，但終場仍上漲110點收49,822點，再度改寫歷史新猷。展望後市，法人指出，市場多頭士氣昂揚，高檔震盪換手後，行情近日將攻上5萬大關。

台股下一關 攻向52,500

儘管台股昨（6）日上攻5萬點大關功敗垂成，不過法人指出，從上市櫃公司獲利、短中長期線型均呈多頭排列、新台幣升值趨勢等三個理由來看，台股攻上5萬已無懸念，而指數一旦越過5萬點後，接下來稍事整理後，下一個關卡就將向上挑戰52,500點。

兆元俱樂部 增至24檔

台股昨（6）日再創歷史新高，上市櫃「兆元市值俱樂部」成員跟著由去年底的十檔呈現翻倍式激增，衝上24檔；與此同時，千金股陣容亦同步壯大至56檔。

就市論勢／AI台系鏈 中長線樂觀

隨著聯準會升息政策落地，市場不確定性降低，市場風險偏好轉趨樂觀，近期不僅美股走高、NASDAQ指數續寫新高，台股大盤也聯袂上行、再創盤中與收盤新高，叩關5萬點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。