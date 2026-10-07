美股收紅台積電ADR跌 投顧：台股延續高檔震盪

美股全面上漲，台積電ADR跌0.72%，鴻海ADR跌逾6%。台股6日逼近5萬點大關，續創盤中和收盤新高，投顧分析，台股類股快速輪動推升指數，預估本週延續高檔震盪走勢。

美國公債殖利率回落之際，投資人看好人工智慧（AI）前景，帶動科技股續揚，華爾街股市主要指數6日收紅。道瓊工業指數上漲0.49%，標普500指數漲0.58%，那斯達克指數揚升0.45%，費城半導體指數漲0.34%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌0.72%，鴻海ADR跌逾6%，思科漲逾4%，輝達小漲0.14%。

台股6日續創盤中和收盤新高，盤中高點49968.92點，漲256.88點，逼近5萬點大關，終場加權指數上漲110.51點，收49822.55點，超過千元的高價股增至「56千金」，追平歷史紀錄。

國內外產業訊息方面，美商晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰6日旋風訪台，她受訪時親口證實，超微先前宣布在台投資100億美元（約新台幣3176億元）的供應鏈計畫不僅符合進度，更因市場需求暴增，超微已決定調高相關投資金額，未來將持續擴大在台供應鏈投資。

投顧分析，台股沿短期均線向上攻高，類股快速輪動推升指數，電子類股占大盤的成交金額比重高，預估本週波動區間落在47000點至50000點，延續高檔震盪走勢。