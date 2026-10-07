聽新聞
0:00 / 0:00
兆元俱樂部 增至24檔
台股昨（6）日再創歷史新高，上市櫃「兆元市值俱樂部」成員跟著由去年底的十檔呈現翻倍式激增，衝上24檔；與此同時，千金股陣容亦同步壯大至56檔。
根據CMoney統計，同時坐擁「兆元市值」與「千金股價」雙重光環的個股已達12檔，包含台積電（2330）、聯發科、台達電、欣興、台光電、奇鋐、緯穎、川湖、智邦、創意、鴻勁、健策等。
台新投顧總經理黃文清等表示，此現象展現出市場資金聚焦於具備實質獲利支撐、高進入門檻及AI供應鏈核心競爭力的龍頭企業，不僅願意給予個股較高本益比，也重塑台股權重版圖。
昨日盤面有多檔指標千金股強勢改寫歷史紀錄。南電、台積電、南茂、奇鋐、萬潤、大量等個股，股價連袂刷新掛牌以來新天價。
市值兆元軍團陣容亦持續擴大，等待進入梯隊的個股中，致茂市值已達9,992億元、南電9,725億元；台塑化與元大金市值雙雙突破9,600億元大關。法人分析，隨著潛在生力軍陸續就位，台股兆元市值股有望問鼎「30強」新時代，為多頭行情挹注源源不絕底氣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。