兆元俱樂部 增至24檔

台股昨（6）日再創歷史新高，上市櫃「兆元市值俱樂部」成員跟著由去年底的十檔呈現翻倍式激增，衝上24檔；與此同時，千金股陣容亦同步壯大至56檔。

根據CMoney統計，同時坐擁「兆元市值」與「千金股價」雙重光環的個股已達12檔，包含台積電（2330）、聯發科、台達電、欣興、台光電、奇鋐、緯穎、川湖、智邦、創意、鴻勁、健策等。

台新投顧總經理黃文清等表示，此現象展現出市場資金聚焦於具備實質獲利支撐、高進入門檻及AI供應鏈核心競爭力的龍頭企業，不僅願意給予個股較高本益比，也重塑台股權重版圖。

昨日盤面有多檔指標千金股強勢改寫歷史紀錄。南電、台積電、南茂、奇鋐、萬潤、大量等個股，股價連袂刷新掛牌以來新天價。

市值兆元軍團陣容亦持續擴大，等待進入梯隊的個股中，致茂市值已達9,992億元、南電9,725億元；台塑化與元大金市值雙雙突破9,600億元大關。法人分析，隨著潛在生力軍陸續就位，台股兆元市值股有望問鼎「30強」新時代，為多頭行情挹注源源不絕底氣。