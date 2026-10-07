台股5萬點…近關情怯 一度離達陣只差32點

台股昨（6）日近關情怯，在部分資金獲利落袋下，盤中指數出現震盪，但終場仍上漲110點收49,822點，再度改寫歷史新猷。展望後市，法人指出，市場多頭士氣昂揚，高檔震盪換手後，行情近日將攻上5萬大關。

隨指數走揚，台股昨日寫下九大歷史新高紀錄，包含加權指數盤中高點49,968點與收盤點位49,822點、集中市場市值162.99兆元、上市櫃市值合計175.05兆元、台積電盤中天價2,590元與收盤價2,585元及市值67.03兆元。

外資買賣超與加權指數

此外，台指期盤中高點50,194點及收盤點位50,060點、塑膠類股指數458.99點、電子類股指數3,182.95點、電子零組件指數1,059.26點、ETF市場總市值11.93兆元等，都再次改寫歷史新猷。

三大法人昨日賣超台股192億元，其中外資賣超66.5億元，轉買為賣；投信賣超142.6億元，連二賣、累計賣超195.5億元；自營商買超17.2億元，連五買、累計買超175.9億元。八大公股行庫則買超58.1億元。

台股昨日挑戰5萬點功敗垂成，不過仍持續創下歷史收盤新高紀錄。法人認為，台股高檔震盪換手，加上電金傳各產業健康輪動，在多頭軍心持續高昂下，距5萬點僅差距179點極易攻克、唾手可得。

法人看台股後市

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等市場名師指出，觀察台股盤面結構，經過周一帶量急漲後，昨日適度震盪釋放短線漲多賣壓，電子進入震盪，塑膠、金融、航運適時輪動，整體價穩量縮。

展望後市，隨權值電子股持穩，而台股的型態、均線、指標、與量價等都有利於多頭，加上市場多頭士氣如虹，預期指數在適度的震盪換手後，仍將向上再攻，短線隨時有機會再戰5萬點關卡。

美股四大指數5日收紅，加上亞股普遍上漲，激勵昨日早盤台股開高24點後，隨買盤集氣狂衝，指數迅速衝上最高點49,968點，大漲256點，距離5萬點大關僅32點，但隨即在市場獲利了結賣壓大舉出籠，指數快速收斂漲點。