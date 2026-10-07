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台股下一關 攻向52,500

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

儘管台股昨（6）日上攻5萬點大關功敗垂成，不過法人指出，從上市櫃公司獲利、短中長期線型均呈多頭排列、新台幣升值趨勢等三個理由來看，台股攻上5萬已無懸念，而指數一旦越過5萬點後，接下來稍事整理後，下一個關卡就將向上挑戰52,500點。

法人指出，就基本面來看，已有愈來愈多的機構估計今年上市櫃企業獲利年增率將超過七成，如野村投信預估將達77.3%居內外資法人圈最高，群益投顧則估76.5%位居第二，其他還有台新投顧的74.2%、及元大投顧的72.4%。

再從技術面觀察，儘管台股短線漲幅已多，上檔壓力愈來愈大，但因短、中、長期各均線呈現多頭排列，且指數位處各均線之上，預期將發揮助漲效果，使得技術指標有機會短線高檔鈍化，使行情持續走揚。

最後再從籌碼面審視，近來已有部分華爾街大型投行預估在新台幣升值趨勢下，有利國際熱錢潮湧台股，加上台股場外隨時可進場的游資，使得第4季新一波資金行情蓄勢待發。

除上述三個面向外，法人認為，9至10月是全球消費性電子的拉貨高峰，將嘉惠上市櫃公司營收表現，配合第4季向來是台股全年上漲機率最高的季度，使得後續台股並沒有看淡的理由。

台股 法人 投信

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