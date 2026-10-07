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大專證券培育營優勝 揭曉
櫃買中心最新一屆「大專生證券菁英種子培育營」經過專業評審團初選與複選後，前十名隊伍於昨（6）日於櫃買中心進行實體決賽，最後由「興風作浪的散戶逆襲」、「超額報酬製造所」及「抄底買進股金股金」等三支隊伍在激烈的競爭中脫穎而出，並由櫃買中心總經理陳麗卿親自頒發「櫃買未來領袖獎」獎學金5萬元、「櫃買卓越績效獎」獎學金3萬元及「櫃買出類拔萃獎」獎學金2萬元。
櫃買中心自2008年起每年舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，今年已邁向第19年。
今年大專營第一階段競賽續採線上學習及投資組合競賽方式辦理，共吸引160隊、合計564名學生報名，其中更有不少跨科系及跨校園的同學組隊參賽，最終共有97支隊伍順利完成第一階段競賽項目。
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