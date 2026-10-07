永續債發行額衝940億

櫃買中心統計，今年來截至昨（6）日，永續發展債券已發行32檔，包括23檔綠色債券、五檔可持續發展債券，以及四檔社會責任債券，發行金額為940億元，並已有五家取得永續發展債券資格認可發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

綠色債券已發行23檔，發行總金額合計為711億元，包括中央政府發行4億元、法商法國巴黎銀行台北分公司發行10億元、法商法國外貿銀行台北分公司發行13億元、法商東方匯理銀行台北分公司發行34.5億元、台北富邦銀行發行28億元、台灣電力發行167.2億元、遠傳電信發行15億元、台積電發行369億元、元大銀行發行10億元、高雄市政府發行18億元、遠東新世紀發行27.5億元，以及兆豐銀行發行15億元，另有台灣中油、玉山銀行分別於9月7日、9月17日取得100億元、50億元的綠色債券資格認可。

可持續發展債券今年來已發行五檔，發行總金額合計為132億元，包括高雄銀行發行5億元、臺灣企銀發行10億元、土地銀行發行10億元、KEB Hana Bank發行約97億元、永豐銀行發行10億元，另有渣打銀行於2月5日取得3億美元可持續發展債券資格認可。

社會責任債券今年來已發行四檔，發行總金額合計為97億元，包括彰化銀行發行10億元、台北富邦銀行發行22億元、台北市政府發行50億元、第一銀行發行15億元，另有台灣大哥大、高雄市政府分別於2025年11月28日、8月13日取得10億元、80億元的社會責任債券資格認可。