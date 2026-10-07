聽新聞
0:00 / 0:00

永續債發行額衝940億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
永續發展債券今年來發行情形
永續發展債券今年來發行情形

櫃買中心統計，今年來截至昨（6）日，永續發展債券已發行32檔，包括23檔綠色債券、五檔可持續發展債券，以及四檔社會責任債券，發行金額為940億元，並已有五家取得永續發展債券資格認可發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

綠色債券已發行23檔，發行總金額合計為711億元，包括中央政府發行4億元、法商法國巴黎銀行台北分公司發行10億元、法商法國外貿銀行台北分公司發行13億元、法商東方匯理銀行台北分公司發行34.5億元、台北富邦銀行發行28億元、台灣電力發行167.2億元、遠傳電信發行15億元、台積電發行369億元、元大銀行發行10億元、高雄市政府發行18億元、遠東新世紀發行27.5億元，以及兆豐銀行發行15億元，另有台灣中油、玉山銀行分別於9月7日、9月17日取得100億元、50億元的綠色債券資格認可。

可持續發展債券今年來已發行五檔，發行總金額合計為132億元，包括高雄銀行發行5億元、臺灣企銀發行10億元、土地銀行發行10億元、KEB Hana Bank發行約97億元、永豐銀行發行10億元，另有渣打銀行於2月5日取得3億美元可持續發展債券資格認可。

社會責任債券今年來已發行四檔，發行總金額合計為97億元，包括彰化銀行發行10億元、台北富邦銀行發行22億元、台北市政府發行50億元、第一銀行發行15億元，另有台灣大哥大、高雄市政府分別於2025年11月28日、8月13日取得10億元、80億元的社會責任債券資格認可。

永續 櫃買中心 債券

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永續期 伺機布局

聯電18億美元海外可轉債完成訂價 花旗及大摩擔任聯合主辦承銷商

聯電宣布 18億美元海外可轉換公司債完成訂價

壯大市場 債券免證交稅再延長

相關新聞

就市論勢／AI台系鏈 中長線樂觀

隨著聯準會升息政策落地，市場不確定性降低，市場風險偏好轉趨樂觀，近期不僅美股走高、NASDAQ指數續寫新高，台股大盤也聯袂上行、再創盤中與收盤新高，叩關5萬點。

創新板列車 駛進板南線

臺灣證券交易所昨（6）日宣布，台灣創新板（tib-創）「創未來列車」正式駛進台北捷運板南線，於10月6日至11月5日展開為期一個月的主題列車計畫。

資訊中心網站增璞玉專區

臺灣證券交易所繼2025年納入創新板整體暨個股交易資訊揭露後，昨（6）日宣布推出「璞玉」專區，以及優化個股資訊標註，協助投資人更快速、準確地掌握市場動態。

大專證券培育營優勝 揭曉

櫃買中心最新一屆「大專生證券菁英種子培育營」經過專業評審團初選與複選後，前十名隊伍於昨（6）日於櫃買中心進行實體決賽，最後由「興風作浪的散戶逆襲」、「超額報酬製造所」及「抄底買進股金股金」等三支隊伍在激烈的競爭中脫穎而出，並由櫃買中心總經理陳麗卿親自頒發「櫃買未來領袖獎」獎學金5萬元、「櫃買卓越績效獎」獎學金3萬元及「櫃買出類拔萃獎」獎學金2萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。