資訊中心網站增璞玉專區

臺灣證券交易所繼2025年納入創新板整體暨個股交易資訊揭露後，昨（6）日宣布推出「璞玉」專區，以及優化個股資訊標註，協助投資人更快速、準確地掌握市場動態。

證交所建置的「投資資訊中心（Investment InfoHub）」網站，自2023年7月上線以來，整合官網、公開資訊觀測站及基本市況報導網站等多方資源，提供一站式便利查詢服務。為持續提升服務品質，仍積極蒐集外界意見與市場需求，此次投資資訊中心網站升級重點之一為臺灣指數公司所編製之「璞玉系列指數」增設專區。

投資人可輕鬆地查詢各檔璞玉系列指數的基本資料、指數走勢、璞玉股票名單、所屬產業及各產業占比等資訊。

璞玉系列指數的推出有助投資人挖掘具備發展潛力之優質企業，對資本市場富有高度正面效益。

透過投資資訊中心網站的升級與推播，發揮宣傳效益，彰顯璞玉指數市場價值，並引導資金關注優質投資標的。「投資資訊中心 (Investment InfoHub) 」網站：https://www.twse.com.tw/IIH2/zh/