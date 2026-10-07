創新板列車 駛進板南線

臺灣證券交易所昨（6）日宣布，台灣創新板（tib-創）「創未來列車」正式駛進台北捷運板南線，於10月6日至11月5日展開為期一個月的主題列車計畫。

證交所首度將創新企業的關鍵技術與創新價值帶進通勤日常，以全車廂主題設計呈現台灣創新板企業「智慧移動」、「關鍵科技」、「AI × 數位」、「生命科學」及「綠能永續」五大主題，並以全新品牌主張「你怎麼期待，未來就怎麼來」，邀請通勤族與投資大眾一起「現在，投資未來」。

證交所董事長林修銘表示，台灣創新板不僅是創新企業對接資本市場的重要平台，更是台灣迎向下一世代全球競爭力的心臟。每一家創新企業的關鍵技術，都在為我們描繪未來的生活樣貌。

隨著市場全面開放，資本市場不僅是提供企業成長動能的舞台，更是連結大眾對未來期待的橋樑。因為你怎麼期待，未來就怎麼來；選擇台灣創新板，就是選擇在現在，投資我們的未來。

台灣創新板自2021年開板以來，專為具備關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式的企業提供進入資本市場的專屬平台。現階段交易制度已逐步與上市一般板接軌，投資參與更加便利。

此外，這次全新品牌溝通跳脫傳統資本市場以制度、數字與技術規格為主的宣導方式，改以貼近生活的「因為……」作為敘事起點：從企業的關鍵技術出發，轉化為大眾可以理解、感受，甚至期待的未來情境，再凝聚為「現在，投資未來」的行動呼籲。

目前台灣創新板已有30家創新企業上市，展現台灣持續累積的創新能量。「創未來列車」則從五大前瞻領域展開未來想像：「智慧移動」描繪更安全、更聰明、更有效率的移動方式；「關鍵科技」聚焦半導體、高速傳輸及核心零組件，支撐下一世代科技發展；「AI × 數位」展現人工智慧、數位服務與資安如何改變工作與生活；「生命科學」從醫療科技、生技研發到新療法，回應人們對健康與生命品質的期待；「綠能永續」則從能源管理、儲能到循環經濟，探索產業發展與永續生活並進的可能。