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就市論勢／AI台系鏈 中長線樂觀

經濟日報／ 陳沅易（群益馬拉松基金經理人）

盤勢分析

隨著聯準會升息政策落地，市場不確定性降低，市場風險偏好轉趨樂觀，近期不僅美股走高、NASDAQ指數續寫新高，台股大盤也聯袂上行、再創盤中與收盤新高，叩關5萬點。

台灣第2季GDP年增率衝上12.93%，連三季維持雙位數成長，創下近40年新高。而景氣對策燈號連九紅，顯示國內經濟維持強勁增長，預期9月有望續亮紅燈。

展望後市，隨AI與雲端產業提高資本支出，伺服器新品與自研晶片量產，加上部分傳統產業受惠AI外溢效果並進入出貨旺季，將維繫出口成長動能；國內半導體供應鏈持續投資高階製程與先進封裝產能，相關供應鏈亦積極擴廠，及政府推動AI新十大建設，可望增添民間投資成長動能。

投資建議

短期將迎美國期中選舉，政局變化雜音或可牽動市場投資情緒，加上美伊衝突尚未落幕，油價與通膨走勢仍待觀察，台股不排除呈現高檔居間波動。鑑於台灣景氣保持韌性，AI與雲端產業提高資本支出，台系供應鏈可望持續受惠，上市櫃公司獲利穩健成長，中長期台股仍樂觀看待，包括先進製程、半導體廠務工程、先進封裝、測試介面、矽光子、伺服器等可保持關注。

NASDAQ 晶片 伺服器

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