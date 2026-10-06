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證交所投資資訊中心升級 新增「璞玉」專區

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

為持續提升服務品質，積極蒐集外界意見與市場需求，繼2025年納入創新板整體暨個股交易資訊揭露後，台灣證券交易所6日宣布推出「璞玉」專區，以及優化個股資訊標註，協助投資人更快速、準確地掌握市場動態。

證交所建置的「投資資訊中心（Investment InfoHub）」網站，自2023年7月上線以來，整合官網、公開資訊觀測站及基本市況報導網站等多方資源，提供一站式便利查詢服務，廣受市場與廣大投資人熱烈回響。而本次投資資訊中心網站升級重點之一為台灣指數公司所編製之「璞玉系列指數」增設專區。

投資人可輕鬆地查詢各檔璞玉系列指數的基本資料、指數走勢、璞玉股票名單、所屬產業及各產業占比等資訊；另於市場比較分析專區，納入各檔璞玉系列指數，讓投資人能更便捷地比較璞玉股票發行面、交易面等資訊，提升分析的廣度。

此外，投資資訊中心亦強化單一公司查詢資訊呈現，主動標註以下四項重要參考指標，為投資人提供多元且客觀的資訊：一、台灣璞玉指數成分股；二、公司治理評鑑前20%（ESG評鑑指標於2027年公告後始適用）；三、台灣高薪100指數成分股；四、殖利率前10%。

璞玉系列指數的推出有助於投資人挖掘具備發展潛力之優質企業，對資本市場富有高度正面效益。透過投資資訊中心網站的升級與推播，發揮宣傳效益，彰顯璞玉指數市場價值，並引導資金關注優質投資標的。「投資資訊中心（Investment InfoHub）」網站：https://www.twse.com.tw/IIH2/zh/

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