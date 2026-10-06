證交所徵才「職得你來」 攜手定義市場新未來

台灣證券交易所宣布啟動2026年新進人員招募甄選，「職得你來」挑戰無限舞台，立足全球國際資本市場。台灣資本市場在2026年展現出耀眼的新高度，台股加權指數持續向上突破，帶動台灣一舉躍升為全球國際級資本市場；tib為新創產業注入活水、ETF爆發台股動能、ESG評鑑引導企業永續轉型、AI布局開創台灣智慧資本，今日的證交所，業務多元前瞻，與國際資本市場深度串接，人才發展舞台大到超乎想像，期盼與「你」攜手定義市場新未來。

證交所這次預計招募財會、企劃、法律、資訊及事務員共五大領域人才，包括：會計審計人員、財金人員、業務規劃人員、法務人員、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員及庶務行政人員，提供多元職缺選擇與職涯發展路徑。

證交所將持續協助主管機關推動「台灣金融市場卓越發展計畫」，以「安全、透明、公平、效率」為原則，實踐AI智慧監理及強化資安韌性，全力打造具國際競爭力的資本市場，以台灣周對接全球，實現金融發展、社會共好的共榮生態圈。站在資本市場邁向新局的起跑點，證交所邀請具備國際視野與變革熱情的優秀新血加入，一同引領市場升級、Power Up展現個人非凡價值，共同推進台灣躍升國際舞台。

證交所為全體員工提供優良辦公環境，並關注員工身心健康及職涯發展。除基本勞健保外，還提供團體保險、交通與伙食津貼、獎金、優於法令的退休金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼、子女教育補助及員工協助方案（EAPs）等多樣化福利措施，並有各式國內外教育訓練以及多元化社團活動，全方位照顧員工的身心發展。

這次新進人員招募甄選報名期間，自2026年10月8日（周四）起至2026年10月18日（周日）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/TWSE20261114。