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成交值前十名有四檔都是 CCL！ 誰是法人最愛？這檔同獲買進

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股6日盤中一度翻黑，但午盤急拉翻紅，收在49,822.55點，上漲110.51點。聯合報系資料照
台股6日盤中一度翻黑，但午盤急拉翻紅，收在49,822.55點，上漲110.51點。聯合報系資料照

台股6日盤中一度翻黑，但午盤急拉翻紅，收在49,822.55點，上漲110.51點，漲幅0.22%，續創下收盤新高，成交量9,759.36億元。觀察成交值排行，銅箔基板股大放異彩，南亞（1303）、台燿（6274）、台光電（2383）、聯茂（6213）都上榜，除了台燿下跌，其他都上漲，聯茂、南亞更續創新高。籌碼面來看，南亞同獲三大法人買超，堪稱法人最愛股。

今日成交量前十名為友達（2409）、聯電（2303）、主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、群創（3481）、主動統一台股增長（00981A）、南亞、和桐（1714）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、聯電、聯發科（2454）、南亞、台燿、台達電（2308）、台光電、金像電（2368）、聯茂、鴻海（2317）。觀察前十名股價漲跌，以台光電漲幅最大，上漲5.18%，聯茂上漲逾4%，南亞漲逾2%，僅台燿下跌逾1%。

以籌碼面來看，外資、投信今日同步買超台光電、聯茂，台燿僅投信買超，另南亞是同獲三大法人買進，外資買超南亞6,555張、投信買超3,486張，自營商自行買賣1,387張。

南亞在CCL供應鏈具備高度垂直整合優勢，業務完整涵蓋玻纖布、環氧樹脂及銅箔三大關鍵材料，其中電子級玻纖絲為全球第二大，銅箔基板、玻纖布為全球第三大，環氧樹脂為全球第五大業者。在各電子業務產品中，以玻纖布獲利最佳，銅箔基板與電路板居次，目前玻纖布及銅箔基板產能利用率都超過九成。

法人指出，高度自給的供應鏈架構，有助公司在CCL價格大漲時充分掌握成本與利潤，進一步放大漲價效益。2026年南亞CCL業務成長約80%來自供給端漲價，約10%來自產品組合升級；2027年則是55%來自漲價、30%產品組合改善。

法人預估，M6+以上高階產品占南亞CCL營收比重，將由2026年第3季的8%，快速提升至2027年的25%。

供應鏈調查顯示，南亞應用於AI伺服器的M6至M8高階訂單在第4季會有明顯進展，南亞也自行開發應用於 M9、M10等級高規格碳氫樹脂配方，並與另一家台廠處於M10材料送樣階段，預計2027年第1季取得初步驗證結果。

南亞

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