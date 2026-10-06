未來就在下一站！ 台灣創新板「創未來列車」駛進北捷板南線

台灣證券交易所10月6日宣布，台灣創新板（tib-創）「創未來列車」正式駛進台北捷運板南線，10月6日至11月5日展開為期一個月的主題列車計畫。證交所首度將創新企業的關鍵技術與創新價值帶進通勤日常，以全車廂主題設計呈現台灣創新板企業「智慧移動」、「關鍵科技」、「AI × 數位」、「生命科學」及「綠能永續」五大主題，並以全新品牌主張「你怎麼期待，未來就怎麼來」，邀請通勤族與投資大眾一起「現在，投資未來」。

台灣證券交易所董事長林修銘表示：「台灣創新板不僅是創新企業對接資本市場的重要平台，更是台灣迎向下一世代全球競爭力的心臟。每一家創新企業的關鍵技術，都在為我們描繪未來的生活樣貌。隨著市場全面開放，資本市場不僅是提供企業成長動能的舞台，更是連結大眾對未來期待的橋樑——因為你怎麼期待，未來就怎麼來；選擇台灣創新板，就是選擇在現在，投資我們的未來！」

台灣創新板自2021年開板以來，專為具備關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式的企業提供進入資本市場的專屬平台。現階段交易制度已逐步與上市一般板接軌，投資參與更加便利，證交所亦將持續檢視市場制度與投資人需求，朝更友善、開放的市場環境推進，讓更多投資人有機會認識台灣創新企業，並參與其成長。

這次全新品牌溝通跳脫傳統資本市場以制度、數字與技術規格為主的宣導方式，改以貼近生活的「因為……」作為敘事起點：從企業的關鍵技術出發，轉化為大眾可以理解、感受，甚至期待的未來情境，再凝聚為「現在，投資未來」的行動呼籲。科技不再只是專利與數據，而是與交通安全、醫療品質、運算效率、能源轉型及永續生活密切相關。

台灣創新板目前已有30家創新企業上市，展現台灣持續累積的創新能量。「創未來列車」則從五大前瞻領域展開未來想像：「智慧移動」描繪更安全、更聰明、更有效率的移動方式；「關鍵科技」聚焦半導體、高速傳輸及核心零組件，支撐下一世代科技發展；「AI × 數位」展現人工智慧、數位服務與資安如何改變工作與生活；「生命科學」從醫療科技、生技研發到新療法，回應人們對健康與生命品質的期待；「綠能永續」則從能源管理、儲能到循環經濟，探索產業發展與永續生活並進的可能。

透過五大主題，乘客從「我們期待未來變成什麼樣子」出發，看見台灣創新企業如何把技術轉化為生活中的改變，也讓原本距離較遠的產業與資本市場議題，成為每個人在通勤途中都能看得懂、想得到的未來。

「創未來列車」的車頭與車尾以「流動天空觀景窗」為視覺概念，讓通勤旅程彷彿穿梭於現在與未來之間。進入車廂後，乘客抬頭可看見企業願景與對未來的提問，再循著視線至車門兩側尋找技術與生活的答案；「未來在你通勤的時候來」、「未來在你轉車的時候來」及「未來從未停下來」一路相伴，將熟悉的日常移動轉化為與未來相遇的旅程。全車以「你怎麼期待，未來就怎麼來」貫穿整體設計，讓品牌主張隨著每一次開門與抵達，自然走進大眾生活，想像自己期待的未來。

想與「創未來列車」相遇的民眾，也可使用「台北捷運Go」App追蹤列車。開啟App的「動態資訊」、選擇板南線後，即可查詢列車當前位置與預估抵達資訊安排搭乘。證交所邀請民眾在活動期間登上「創未來列車」，在每天熟悉的通勤途中，看見台灣創新企業正在打造的未來。

證交所表示，台灣創新板的價值，不只在於協助具成長潛力的企業籌資，更在於讓技術、產業、資本與社會期待形成正向循環。透過「創未來列車」，證交所希望降低大眾理解創新產業與資本市場的門檻，讓更多人看見台灣企業如何以關鍵技術回應全球需求，並透過資本市場加速成長、鏈結國際。未來，不只是等待抵達的目的地，而是由每一項創新、每一次支持與每一個選擇共同推動。「你怎麼期待，未來就怎麼來」；現在，就從認識台灣創新板開始，投資未來。

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