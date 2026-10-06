台股收盤上漲110點、5萬點近關情怯 台積電收高10元

台股今（6）日收盤上漲110.51點、漲幅0.22%，終場以49,822.55點作收，成交量9,759億元；台積電（2330）收盤價2,585元，上漲10元，漲幅0.39%。

台股今日開盤12分鐘的成交量已逾達2,000億元，早盤最高衝到49,968.92點，隨後賣壓湧出摜破平盤。早盤由台積電（2330）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、台達電（2308）、台光電（2383）、南亞（1303）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等權值股貢獻漲點帶頭衝高；但量能急速擴增引來持股者疑慮，反而出現賣壓，指數一路走低而跌落平盤；隨量能萎縮並未失控下，多頭在中場過後反撲，重新站回平盤之上。

今日成交金額大且走高為：金像電（2368）、台光電、聯茂（6213）、環球晶（6488）、世芯-KY（3661）、緯穎、矽格（6257）、奇鋐（3017）及力成（6239）；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、聯發科（2454）、台燿（6274）、友達（2409）、穩懋（3105）、金居（8358）、貿聯-KY（3665）、全新（2455）及景碩（3189）。

群益投顧表示，美就業數據降溫，10月加息預期大幅下修，但地緣衝突仍為油價變數；關注本周四（8日）Fed會議紀要提供更多利率線索。美債殖利率持續強勁。

美財政部本周四、五將分別進行390億美元10年期公債、220億美元30期公債拍賣，由於10年期美債殖利率已來到逾20年新高位置，⻑期美債需求強弱成為市場判斷殖利率走勢重要依據，若拍賣需求表現偏弱，恐對高科技股等高估值資產再度形成壓力。

安聯投信台股團隊表示，近期資金持續布局AI供應鏈，包含被動元件、記憶體及ABF載板等族群表現活躍，重要權值股維持高檔整理；非電子族群方面，受美國擬限制柴油出口，及中國大陸煉油商暫停出口石油產品等消息帶動，塑化股成為傳產焦點，市場資金呈現多元輪動態勢，持續帶動台股挑戰新高。

安聯台灣大壩（00993A）基金經理人蕭惠中則認為，包括AI供應鏈獲利成長、新平台產品放量、輝達訂單能見度延伸，以及市場風險偏好回升等利多因素，仍將持續發酵；整體市場有機會從過去的高檔輪動整理，逐步轉向多頭擴散格局，後市表現仍值得期待。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘指出，隨著9月營收、第3季財報及電子產業旺季效應逐步發酵，AI、半導體及關鍵供應鏈相關產業訂單需求依舊強勁，預期供應鏈第4季營收有機會較前一季維持雙位數成長。根據產業調研，目前追單效應仍相當明顯，反映企業對未來景氣展望仍具高度信心。

陳思銘表示，受惠於全球資料中心建置需求持續增加，CPU、GPU等核心運算需求有望進一步提升，推動企業獲利續創新高，預估2027年整體企業獲利有機會挑戰8兆元以上，成為支撐台股基本面及市場信心的重要力量。