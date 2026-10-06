SpaceX星艦商用化將重啟成長動能 法人看好三檔供應鏈

SpaceX 旗下星鏈雖第3季低軌衛星發射量較去年同期下滑18.8%，但日前星艦完成第14次試飛，並成功部署26顆Starlink V3衛星。法人持續正向看待低軌衛星產業發展，昇達科（3491）、華通（2313）、穩懋（3105）等供應鏈可望受惠。

法人分析，星鏈第3季低軌衛星發射數量598顆，較前一季減少11.1%，較去年同期下降18.8%，主要除為拓展網路容量，強化無線電頻率性能加大天線尺 寸及更多備用元件，單顆重量提升，及較密集高傾角發射必須減少搭載數量因素外，衛星亦處於V3轉換過渡期。

另一家低軌衛星營運商Amazon LEO第3季發射量29顆，分別較前一季的155顆及去年同期的75 顆減少81%、61%，主要受到Blue Origin於5月下旬New Glenn火箭發射爆炸，發射台嚴重損毀，修復工程耗時影響。

法人指出，短期來看發射量成長低於預期，唯後續在Starship商用、D2C及太 空AI發展下，中長期大幅增長格局不變，最新估計2026至2028年歐美低軌衛 星發射量分別為3,398、3,760、7,360顆，年增率為0.3%、10.7%、95.7%。

星艦（Starship）火箭於9月下旬進行第14次試飛，超重型助推器在基地外海順利軟著水，相對前一次大幅改善，至於上層Starship方面，雖一度出現引擎異常，但仍成功在軌道上部署26枚Starlink V3 衛星，再次完成大氣層重返與水面濺落，完全達到此次試飛重點目標。

法人表示，第三代星艦設計運載能力超過100噸，可同時回收助推器和太空船，並計畫於2026年底前實現完全可重複使用，屆時發射單位成本將大幅下降，由每公斤數千美元降至數百美元，甚至未來目標達200 美元以下，帶動衛星部署量激增，亦是將AI衛星送上太空，完成未來太空運算不可或缺的重要拼 圖之一。