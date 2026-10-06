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聯電雙券ECB齊發 五倍超額認購

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
聯電（2303）18億美元海外無擔保轉換債（ECB）5日完成定價，成為今年台股市場中最大的雙券籌資案。 路透
聯電（2303）18億美元海外無擔保轉換債（ECB）5日完成定價，成為今年台股市場中最大的雙券籌資案。 路透

聯電（2303）18億美元海外無擔保轉換債（ECB）5日完成定價，成為今年台股市場中最大的雙券籌資案。據可靠消息來源指出，18億美元分拆二筆各為9億美元，均為負利率，吸引高達五倍的超額認購，顯見海外投資人相當看好聯電前景。

不過聯電在完成ECB定價後，股價卻表現疲弱，今（6）日盤中在獲利了結賣壓出籠下，股價開低走低、跌破月線支撐。

聯電18億美元ECB分兩筆完成定價，其中9億美元2028年到期，利率為負1.35%，轉換溢價17.5%、轉換價為新台幣179.19元；另一筆同為9億美元，2031年到期，利率為負0.25%，轉換溢價32.5%、轉換價為新台幣202.06元。

事實上，就聯電基本面來看，外資看好該公司在矽光子晶圓代工市場占據有利位置，聯電已制定產能擴充計畫以迎合 AI 需求，其中包括用於 AI 晶片先進封裝的無塵室，例如晶圓對晶圓（Wafer-on-Wafer）及記憶體對記憶體（Memory-on-Memory）堆疊技術等。

由於受惠矽光子業務潛力，加上2027年8 吋晶圓代工價格將調漲等題材，成為聯電18億美元ECB能夠吸引五倍超額認購的底氣。

據了解，聯電此次ECB籌資，其中長期投資資金（Long-Fund）與絕對報酬基金（或稱避險基金、對沖基金；Hedge-Fund）投資人比重各半，在新加坡交易所掛牌。

摩根士丹利與花旗銀行二家證券為「聯合全球協調人暨聯合主辦承銷商」，滙豐銀行則為「聯合承銷商」。

此次聯電18億美元ECB籌資，為繼聯發科（2454）39億美元、緯穎（6669）20億美元之後的第三大，以雙券籌資來看，則為今年度最大。

聯電 ECB 認購

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