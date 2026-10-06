台股今日一度衝高至49,968點 法人：台股盤堅向上 劍指五萬點

你買到一檔好股票，什麼時候要落袋為安，而不只是紙上富貴？多頭走得越久，我就越常遇到這樣的問題：這檔股票賺一倍了，要不要先賣一半，把本金拿回來？ 想像你在100元買進一檔股票，很幸運翻倍漲到200。很多人的直覺是先賣一半回本，剩下靠獲益繼續滾。 聽起來很聰明，但換個角度，如果你現在是持有20萬現金，會願意在200元買進這漲股票嗎？ 願意的話，為什麼你當時賣出的理由是「我以前曾經100塊買過」？ 不願意的話，你要賣的理由也跟賺一倍沒關係，是你覺得200塊不值這個價。 不管你願不願意在200塊買進，市場真正判斷一檔股票的價值，考量的是明年賺多少、護城河還在不在，而不是你的成本，不在乎你的損益。

2026-10-06 10:10