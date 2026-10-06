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台股今日一度衝高至49,968點 法人：台股盤堅向上 劍指五萬點
美股四大指數昨（5）日全數收紅，以那斯達克指數上漲1.0%最高，台股今（6）日開高一度上漲256點至49,968點，離五萬點大關僅差32點，但隨後賣壓湧現，指數一度翻黑，之後就在平盤附近震盪。台積電（2330）盤中最高上漲15元至2,590元。
法人指出，昨日受權值龍頭股創高帶動下，台股早盤跳空再創歷史新高價位，盤中指數持續震盪走高，收盤大漲1,236點作收。盤面強勢類股為PCB、散熱及光學鏡片等。美股回穩、權值股領漲及法說旺季題材支撐多方，台股續向五萬點挑戰，惟短線急漲後，預期指數震盪走高。
台股震盪向上，操作上可加碼營收亮眼、股價整理轉強及法人加碼股；賣出股價相對弱勢、展望保守股。做多可留意AI伺服器商機、PCB及IP股。短線避開弱勢太陽能與資安股。
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