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台股叩關5萬點遇賣壓 聯發科跌逾4%、半導體三雄回調

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
聯發科技副董事長暨執行長蔡力行。記者胡經周／攝影
聯發科技副董事長暨執行長蔡力行。記者胡經周／攝影

台股6日挑戰5萬點大關失利，早盤一度升至約49,968點，距整數關卡僅約32點，隨後半導體權值股走弱，指數漲勢收斂並翻黑。上午9時44分左右，加權指數報49,668點，小跌43點，成交金額約4,015億元。

美股前一晚延續科技股漲勢，四大指數全面收紅，那斯達克指數上漲1.05%，再創歷史新高，費城半導體指數上漲0.28%，台積電（2330）ADR也漲2.75%。不過，台股昨日已大漲1,236點，今日早盤雖續創高點，買盤未能延續攻勢，5萬點關前出現拉回。

半導體三大權值股中，聯發科（2454）賣壓較重，股價回落至4,950元，下跌215元、跌幅4.16%；台積電（2330）盤中觸及2,590元後，回落至2,570元，下跌5元；日月光投控（3711）也由755元高點降至736元，下跌6元，三檔同步走弱，成為大盤回檔的主要壓力。

其他大型電子股仍有買盤支撐，台達電（2308）報2,035元，上漲30元、漲幅1.5%；鴻海（2317）報256.5元，上漲2.5元、漲幅0.98%，在半導體權值股回調之際，撐住部分指數跌勢。

聯發科 半導體 台股

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你買到一檔好股票，什麼時候要落袋為安，而不只是紙上富貴？多頭走得越久，我就越常遇到這樣的問題：這檔股票賺一倍了，要不要先賣一半，把本金拿回來？ 想像你在100元買進一檔股票，很幸運翻倍漲到200。很多人的直覺是先賣一半回本，剩下靠獲益繼續滾。 聽起來很聰明，但換個角度，如果你現在是持有20萬現金，會願意在200元買進這漲股票嗎？ 願意的話，為什麼你當時賣出的理由是「我以前曾經100塊買過」？ 不願意的話，你要賣的理由也跟賺一倍沒關係，是你覺得200塊不值這個價。 不管你願不願意在200塊買進，市場真正判斷一檔股票的價值，考量的是明年賺多少、護城河還在不在，而不是你的成本，不在乎你的損益。

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