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台股叩關5萬點遇賣壓 聯發科跌逾4%、半導體三雄回調
台股6日挑戰5萬點大關失利，早盤一度升至約49,968點，距整數關卡僅約32點，隨後半導體權值股走弱，指數漲勢收斂並翻黑。上午9時44分左右，加權指數報49,668點，小跌43點，成交金額約4,015億元。
美股前一晚延續科技股漲勢，四大指數全面收紅，那斯達克指數上漲1.05%，再創歷史新高，費城半導體指數上漲0.28%，台積電（2330）ADR也漲2.75%。不過，台股昨日已大漲1,236點，今日早盤雖續創高點，買盤未能延續攻勢，5萬點關前出現拉回。
半導體三大權值股中，聯發科（2454）賣壓較重，股價回落至4,950元，下跌215元、跌幅4.16%；台積電（2330）盤中觸及2,590元後，回落至2,570元，下跌5元；日月光投控（3711）也由755元高點降至736元，下跌6元，三檔同步走弱，成為大盤回檔的主要壓力。
其他大型電子股仍有買盤支撐，台達電（2308）報2,035元，上漲30元、漲幅1.5%；鴻海（2317）報256.5元，上漲2.5元、漲幅0.98%，在半導體權值股回調之際，撐住部分指數跌勢。
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