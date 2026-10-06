就差32點！台股早盤未能突破五萬點、台積電持穩

台股昨日大漲1,236.3點，一舉突破前方整理平台，6日開盤一度觸及49,968.92點，離五萬點整數關卡僅差32點，隨即下滑並翻黑。五萬點近關情怯，不過台積電（2330）表現穩健，維持平盤小漲震盪，台達電（2308）續漲逾1%，台光電（2383）強漲逾4%。不過聯發科（2454）跌勢較重，盤中下跌逾4%。

美國股市周一收高，輝達（NVIDIA）和那斯達克綜合指數雙雙創下收盤新高，那斯達克綜合指數上漲286.45點，收27,477.31點，漲1%，改寫9月22日創下的收盤紀錄。輝達上漲2.1%，收238.90美元，創收盤新高，市值升至約5.76兆美元。

不過台股經歷昨日一天激情後，今日出現休息，權值股以台光電貢獻漲點最多，台光電一度漲至6,115元，重回6,000元之上，AI伺服器代工族群也大多上漲，其中緯穎（6669）大漲近6%，鴻海（2317）上漲逾1%，不過緯創（3231）小跌。

各族群中電子組件、航運、金融指數漲勢較強，都有1%的漲幅，電子組件中聯茂（6213）續創新高，一度衝到800元，大漲近6%，聯茂9月營收58.24億元，創新高，月增15.5%，年增翻倍，達110.7%，公司說明受惠於漲價效應與AI需求帶動。PCB的健鼎（3044）、金像電（2368）也大漲5%，金像電突破前高，創7月初以來新高。

航運族群散裝走揚，新興盤中大漲逾5%，慧洋-KY（2637）、中行上漲逾4%，貨櫃三雄也上漲，陽明（2609）、萬海（2615）漲幅逾1%。金融股休息後，再度出現漲勢，永豐金（2890）上漲近2%為最多，凱基金（2883）、元大金（2885）、台新新光金（2887）等都上漲逾1%。