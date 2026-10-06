股票賺翻倍先賣一半回本？回測美股百年數據打臉：96％散戶親手砍掉大飆股

你買到一檔好股票，什麼時候要落袋為安，而不只是紙上富貴？多頭走得越久，我就越常遇到這樣的問題：這檔股票賺一倍了，要不要先賣一半，把本金拿回來？

想像你在100元買進一檔股票，很幸運翻倍漲到200。很多人的直覺是先賣一半回本，剩下靠獲益繼續滾。

聽起來很聰明，但換個角度，如果你現在是持有20萬現金，會願意在200元買進這漲股票嗎？

願意的話，為什麼你當時賣出的理由是「我以前曾經100塊買過」？

不願意的話，你要賣的理由也跟賺一倍沒關係，是你覺得200塊不值這個價。

不管你願不願意在200塊買進，市場真正判斷一檔股票的價值，考量的是明年賺多少、護城河還在不在，而不是你的成本，不在乎你的損益。

我以前常舉一個例子，有個投資人在長榮70塊抄底，漲到105的時候看到帳面賺五成，一個禮拜賺好幾個月的薪水，腦子一熱就賣了，後面繼續噴到200多。

為什麼常聽到這種以為賺很多就賣了，後來發現是自己賣飛的血淚教訓，就是無視市場對這檔個股的評價，其實跟個人感覺沒什麼關聯。

落袋為安的代價與盲點

長線持股，沒有出場規則，帳面賺了一倍，為什麼人這麼愛落袋為安？心理學的前景理論提到，在面對獲利的時候，會不合理地偏好確定的東西。

帳上賺100萬會很想賣掉，可能變150萬，也可能吐回去變60萬。大部分人都會選擇現在賣掉，換來確定感。

落袋為安本身沒有對錯，但你至少要知道你花了多少代價去買這個確定感。

再來，為什麼很多人講的都是賣一半？而不是賣三成、賣六成？

這樣做一樣沒有對錯，只是「一半」這個數字有一個很好用的功能，它讓你以後不管發生什麼事，都可以安慰自己，跟投資決策沒什麼關係。

但能讓自己的心理狀態穩定也很重要，撐不下去的策略也是沒用的。如果股價跌三成你會睡不著，那賣一部分讓自己抱得住剩下的，合理。

但動機是在把總風險降到你睡得著的程度，你考慮的就不是獲利極大化。

至於「本金拿回來，剩下都是賺的」的邏輯，100萬變200萬，賣掉100萬，留100萬的股票。

看起來「本金100萬回來了，剩下100萬紙上富貴就算跌也沒關係，反正都是多賺的」，但其實你現在的狀態，依然是100萬現金加100萬股票共200萬，全部都屬於你的資產。

同樣的資產，其實不應該去分是「本金」還是「賺來的」。

這跟我之前講過的意外之財的心理是同一件事，工作賺的錢精打細算，投資賺的錢就覺得賠了或花掉都比較不心疼，兩種錢是一樣的，分這個一樣很不理智。

高檔先賣一些 低檔再買回來？

趁高檔先賣股票，你接下來必須連續做對兩件事：第一，賣在一個相對合理的位置；第二，知道什麼時候買回來。第二件事更難的，因為你會被第一次買進的成本錨定。譬如說你200買進，300高檔賣了一些，不管是回檔到260還是220，你都會跟200做比較，更不甘心用更高的價格追回來，然後個股一漲上去，也只能含淚賣飛。

很多人對台積電就是這樣的心態，看過200的台積電，現在2000元買得下嗎？就算買不下手，那要回檔到哪裡才合理？

但說句老實話，台積電還在200的時期，跟現在2000元時期的獲利能力，其實天差地遠。

所以200元把台積電賣掉，跟2000元買回來，你可以說服自己：我在買另一家厲害十倍的公司，所以花十倍價格本來就很合理。

「我先賣，跌下來再接」聽起來像在降低風險，實際上是把一個長期判斷的相對簡單的問題，變成兩次難度大增，要你擇時的問題。

如果當初不賣股，我就一路持有會怎樣呢？這裡有一組最新研究數據給你參考。

一位亞利桑那州立大學教授，今年出了一份新研究，把1926到2025年，整整一百年，美國所有上市過的股票全部算過一遍。

將近三萬檔的美股在這段時間，總共替股東多創造了91兆美元的財富。

但這91兆美元的比重是怎麼分佈的：三萬檔裡的3.7%，大約一千多家貢獻的，其他96%的公司淨貢獻是零。

而這91兆美元的一半，是由46家公司貢獻的，佔全部公司連0.2%都不到。也就是你隨便抓十檔股票，投報率大多數不如定存，其中一檔大漲特漲的，就是撐起你整個帳戶投報率的那一檔。

台股的例子就更明顯了，就看台積電，佔台股市值四成上下，台股從一萬點漲到四萬點，很高比例是它一家貢獻的，其他一千多家上市櫃公司加起來分剩下的。

但如果2020年三百多塊買台積電，2021年初漲到六百，賣一半。漲到一千、漲到兩千。你賣掉的那一半，就是研究裡那3.7%贏家的一部分，你親手把它砍掉。

「漲50%先賣一點、漲一倍再賣一點」會很精準地好不容易會賺的那檔砍掉。

其他你完全沒賣的股票，你會抱的牢牢的，未來也不太會漲，理由就是因為它們沒漲，你在等它們漲。

「好股票」回檔八成時 你還抱得住嗎？

好股票一樣會跌，而且跌超過九成、讓人懷疑人生都有可能。摩根士丹利回顧1985到2024年的6500檔美股，一檔股票最大跌幅，中位數是85%。

更別說網路泡沫時期，亞馬遜從泡沫高點跌了95%，輝達2002年跌掉90%。這兩家絕對是現在的好股票，但要持有到現在幾百倍的報酬，也得先撐過前面回檔超過九成的痛苦。

但這裡重點不能抓錯，我並不是要說「你看，好公司跌九成也不要賣」，這是倖存者偏差。

同一份研究裡，跌下去之後再也沒有回到前高的超過一半，只是那些股票沒人會再提。

J.P. Morgan另一份研究看1980年以後進過Russell 3000的股票，四成從高點跌掉七成以上，之後沒有回來，三分之二輸給指數。

所以真正要分辨的是兩種完全不同的東西：價格下跌，跟企業價值永久受損。K線上都叫跌五成，本質完全不一樣。

一家公司股價跌五成，可能只是市場把本益比從40倍殺到20倍，EPS還在成長，這叫帳面波動，後來通常會漲回來。

但下跌如果是因為它最重要的產品被取代，未來五年的獲利能力沒了，再加上EPS衰退，本益比通常跟著一起殺，戴維斯雙殺，這叫永久性損失。

價格跌幅本身不能代替基本面判斷，價格漲幅也一樣。公司競爭力、現金流、資產負債表、產業位置沒有被永久破壞，大跌甚至是機會；企業價值真的永久受損，就算你帳面還在賺，也應該走。

「公司賺多少」跟「股價跌多少」，都不應該單獨變成賣出規則。

停利從寬 停損從嚴

一套好的長線賣出邏輯，本來就應該是不對稱的。偏偏很多人的規則剛好反過來：賺三成很怕失去，趕快賣；賠三成不甘心，繼續等。

這剛好把報酬分布最重要的右邊那一截砍掉，又把左邊那一截留下來。你這樣跑十年，帳戶裡面留下來的全部是輸家，贏家早就被你賣光了。

反過來做。對贏家，只要基本面還在成長、估值沒有太離譜、總資產比例也沒有偏離過大，就給它更多空間，讓它繼續長大。

對輸家，反而不能因為「已經跌很多」就自動給它更多時間，該問的是當初買它的假設還成不成立，不成立，你的成本價不是繼續凹單的理由。

截斷虧損、讓獲利奔跑這句老話真正的意思在這裡，它講的跟停損幾%無關，講的是你的規則不要天生就壓縮贏家的天花板，卻放任輸家的下限。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：紙上富貴好心癢，可以賣股票了嗎？真正該問的是這 4 件事，才是獲利入袋最佳時機