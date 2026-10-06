衝5萬加馬力 台股開盤12分鐘爆量逾2千億元

台股6日開盤12分鐘的成交量已逾達2,000億元，早盤最高衝到49,968.92點，隨後賣壓湧出摜破平盤。

台股早盤由台積電（2330）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、台達電（2308）、台光電（2383）、廣達（2382）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等權值股貢獻漲點帶頭衝高。

聯電（2303）、鴻海、華通（2313）、富喬（1815）、燿華（2367）、兆赫（2485）及金像電（2368）成交量明顯擴增。上市櫃公司陸續公布9月營收，藥華藥（6446）、穩懋（3105）、聯亞（3081）、高力（8996）及台光電都呈現成長。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，投資焦點有望逐步由利率政策轉向企業基本面，其中第3季財報將成為接下來市場觀察重點。在AI基礎建設需求持續擴張帶動下，相關產業基本面仍維持正向發展，隨著升息循環接近尾聲，市場關注重心可望重新回到企業獲利與成長動能。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘指出，進入第4季，AI、半導體及關鍵供應鏈相關產業訂單需求依舊強勁，在需求持續增溫推動下，供應鏈第4季營收有機會較前一季維持雙位數成長；展望明（2027）年，根據產業調研，目前追單效應仍相當明顯，反映企業對未來景氣展望仍抱持高度信心。

不過，陳思銘也提醒，市場短期仍可能受到AI監管議題、新興產業獲利落地進度，以及殖利率與油價受地緣政治因素干擾等因素影響，成長股與科技股評價仍有波動壓力，因此部分資金仍維持觀望態度。

展望後市，陳思銘表示，受惠資料中心建置需求持續增加，CPU、GPU等核心運算需求可望進一步升溫，預估明年整體企業獲利有機會挑戰8兆元以上水準，成為支撐台股基本面與市場信心的重要關鍵。

蕭惠中則認為，包括AI供應鏈獲利成長、新平台產品放量、輝達訂單能見度延伸，以及市場風險偏好回升等利多因素，仍將持續發酵；整體市場有機會從過去的高檔輪動整理，逐步轉向多頭擴散格局，後市表現仍值得期待。