近關情怯？台股攻5萬點還差32點

台北股市6日進攻5萬點大關，雖然台指期已率先衝關，但大盤卻是近關情怯，台股前一天以4萬9712點收盤，6日開盤後指數一度漲至4萬9968點，距離5萬點大關只差32點，隨後指數回軟，開盤13分鐘後指數跌至平盤下，呈現震盪。

昨天領漲的台積電，今天開盤後股價小漲5元至2580元，但也在平盤與昨日高點狹幅震盪。

周一美股四大指數同步收高，以科技股為主的那斯達克指數盤中與收盤均創新高，儘管美債殖利率持續走高，資金的目光仍在科技股。台積電ADR大漲2.75％，擴大與現股的溢價。

台積電將公布營收、大立光將舉行法說，搭配年底集團作帳行情提前啟動，預估年底台股高點不排除將上看5萬5000點，明年更有法人上修目標指數至6萬點。

展望後市，分析師表示，第4季歷來為美台股市統計上勝率最高的多頭旺季，涵蓋萬聖節、感恩節至耶誕節的龐大消費動能。

不過，法人也提醒，隨著指數與短天期均線乖離拉大，追高風險也隨之增溫，投資人後續需密切留意兩大潛在變數：美國聯準會後續利率政策轉向與12月升息疑慮；以及11月美國期中選舉川普選情演變。