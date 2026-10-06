聽新聞
0:00 / 0:00
瑞銀：美債息重返2002年水準 但這次非通縮年代
瑞銀投資研究部指出，美國10年期公殖利率近日升穿5.3%，為2002年4月以來首次觸及相關水準。不過，與當年以通縮風險為主的環境不同，目前高債息反映的是較高通膨、較強經濟增長及較重財政負擔。瑞銀全球經濟和策略研究主管兼報告作者Arend Kapteyn表示：「美債息雖回到2002年水平，但當時市場關注通縮風險和經濟復甦初期，現時則面對較高通膨、更強名義增長及更高財政壓力，兩者的宏觀背景截然不同。」
美國10年期公債殖利率近期創2002年4月以來新高，屬近24年來高位，而非當年市場眼中的低息水準。2002年美國通膨率約1.6%，市場關注通縮風險；目前通膨約3.4%，名義GDP增長亦超過當時兩倍。美國聯邦債務當年約占GDP 55%，且呈下降趨勢；目前利息支出占GDP比重約3.3%，較2002年的1.6%顯著上升。
瑞銀投資研究部最新報告指出，雖然目前股權風險溢價接近零，家庭及企業槓桿水準、房貸利率和實質利率亦與2002年有若干相似之處，但推動長債息維持高位的宏觀因素已出現根本改變。
2002年，美國經濟正從科網泡沫爆破及「9．11」事件後逐步復甦，市場普遍聚焦經濟疲弱及通縮風險。當時中國剛加入世界貿易組織（WTO），全球供應鏈擴張帶來商品價格下行壓力，而日本長期經濟停滯亦持續影響各國政策思維。
Arend Kapteyn表示，目前情況則明顯不同。美國通膨、能源價格及名義經濟增長均高於當年水準，人工智慧相關投資亦正帶動新一輪資本開支周期。同時，美國財政狀況已由當年的預算盈餘及債務下降，轉向較高債務及利息負擔。瑞銀認為，市場雖再次看到2002年水準的長端利率，但背後反映的是不同的經濟、通膨及財政策局，不能簡單與當年的利率周期相提並論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。