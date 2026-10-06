樂觀派看台股上攻55K

台股昨（5）日受惠台積電（2330）強漲助威，創歷史新高。五大名師研判，現階段基本面及題材面利多不虞匱乏，加上大盤量能重返1兆元、中小型股健康輪動，多頭攻上5萬點指日可待，樂觀派則認為有機會走揚達53,000至55,000點。

美國非農就業數據弱於預期，壓抑美聯準會（Fed）10月升息機率，帶動科技股為主的那斯達克、費城半導體指數波段偏多震盪，台股昨日帶量締造歷史新猷，再度上演軋空走勢，距5萬點整數關卡僅一步之遙。

展望後市，多位股市名師包括凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭、群益投顧總經理范振鴻、台新投顧總經理黃文清等均指出，台股挾企業獲利上修趨勢，緩解高債券殖利率壓抑市場評價力道，預期10月上半月仍有高點可期。

根據現階段本土投顧法人評估，台股第4季高點至少會見到50,000點，樂觀派則認為有機會走揚達53,000至55,000點，未來上檔空間能否調升，將視本財報季台積電及亞馬遜等美系大型雲端服務供應商（CSP）資本支出及營運展望而定。

基本面來看，朱晏民、黃詣庭指出，台灣無論在經濟成長率、外銷訂單、出口、景氣對策信號等總經面指標均顯示，人工智慧（AI）熱潮持續挹注台廠相關供應鏈營運表現，整體企業獲利上修趨勢尚未停歇，有利於抵銷高利率對估值帶來的負面影響。

黎方國、范振鴻表示，隨去槓桿效應接近尾聲，加上近期證券劃撥存款餘額創高、散戶定期定額買盤持續進場，資金面有利多頭發揮。