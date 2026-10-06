聽新聞
0:00 / 0:00

樂觀派看台股上攻55K

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（5）日受惠台積電（2330）強漲助威，創歷史新高。五大名師研判，現階段基本面及題材面利多不虞匱乏，加上大盤量能重返1兆元、中小型股健康輪動，多頭攻上5萬點指日可待，樂觀派則認為有機會走揚達53,000至55,000點。

美國非農就業數據弱於預期，壓抑美聯準會（Fed）10月升息機率，帶動科技股為主的那斯達克、費城半導體指數波段偏多震盪，台股昨日帶量締造歷史新猷，再度上演軋空走勢，距5萬點整數關卡僅一步之遙。

展望後市，多位股市名師包括凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭、群益投顧總經理范振鴻、台新投顧總經理黃文清等均指出，台股挾企業獲利上修趨勢，緩解高債券殖利率壓抑市場評價力道，預期10月上半月仍有高點可期。

根據現階段本土投顧法人評估，台股第4季高點至少會見到50,000點，樂觀派則認為有機會走揚達53,000至55,000點，未來上檔空間能否調升，將視本財報季台積電及亞馬遜等美系大型雲端服務供應商（CSP）資本支出及營運展望而定。

基本面來看，朱晏民、黃詣庭指出，台灣無論在經濟成長率、外銷訂單、出口、景氣對策信號等總經面指標均顯示，人工智慧（AI）熱潮持續挹注台廠相關供應鏈營運表現，整體企業獲利上修趨勢尚未停歇，有利於抵銷高利率對估值帶來的負面影響。

黎方國、范振鴻表示，隨去槓桿效應接近尾聲，加上近期證券劃撥存款餘額創高、散戶定期定額買盤持續進場，資金面有利多頭發揮。

台股 中小型股 凱基投顧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股價量俱揚衝49712點新高 蓄勢挺進5萬點大關

台股5萬點要來了 法人曝第一階段操作核心是買這兩族群

台股超級法說行情起跑 10月有望挑戰5萬點大關

台股盤中收盤雙創高突破49700點 台積電收2575元新天價

相關新聞

台積電領軍台股飆新高 寫十大驚奇

台股昨（5）日多頭軍心大振，在台積電領軍半導體及權值族群攻堅下，指數開高收高，終場大漲1,236點，一舉突破49K、來到49,712點，距離50K僅288點，表現相當強勢，並寫下十大歷史新高紀錄。

兩大利多帶動 台指期盤中站上50K

台股昨（5）日開盤即上演史詩級多頭行情。扮演市場先行指標的台指期，更展現強大的「價格發現」功能，盤中一度強攻至50,097點，夜盤更續揚至50,247點，率先改寫歷史新頁。

外資賣亞股 韓印失色

美國公債殖利率居高不下，外資全面賣超新興亞股，上周賣超主要集中在韓股及印度股市。其中，南韓股市是外資拋售的「重災區」，遭外資大舉提款62億美元。印度賣超金額25.4億美元位居第二，泰國賣超金額7.9億美元位居第三。

生醫族群三大題材 熱炒

國內生醫族群進入第4季成果收成期，TLC-KY率先以新藥授權日本藥廠揭開序幕，法人看好國際授權、新藥取證及臨床解盲三大題材接棒登場，漢達、全福、漢康-KY、泰合、逸達、禾榮科、鼎晉及安成等生技公司均有重要里程碑待公布，為年底生醫股增添題材。

樂觀派看台股上攻55K

台股昨（5）日受惠台積電強漲助威，創歷史新高。五大名師研判，現階段基本面及題材面利多不虞匱乏，加上大盤量能重返1兆元、中小型股健康輪動，多頭攻上5萬點指日可待，樂觀派則認為有機會走揚達53,000至55,000點。

就市論勢／半導體業 中長期看好

美國9月非農僅增2.9萬人，失業率升至4.2%，大幅降低聯準會升息預期，加上美債殖利率回落與Anthropic上市消費，支撐AI科技股走高，費半指數上周五大漲2.4%、輝達盤中改寫歷史新高、台積電（2330）ADR強彈近3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。