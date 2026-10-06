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兩大利多帶動 台指期盤中站上50K

經濟日報／ 記者黃彥宏周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（5）日開盤即上演史詩級多頭行情。扮演市場先行指標的台指期，更展現強大的「價格發現」功能，盤中一度強攻至50,097點，夜盤更續揚至50,247點，率先改寫歷史新頁。

法人指出，台指期昨衝關5萬點的主因包括：美國就業市場降溫、市場對降息的可能性更偏樂觀，且全球半導體與高階AI算力需求持續強勁，也是關鍵之一。

台指期昨日跳空長紅突破前波整理區，短、中、長期均線維持強勁的多頭排列、且斜率持續陡峭上彎，整體偏多架構扎實，後續行情仍有持續走強的機會。

期現貨價差方面，近期隨行情走強，台指期與加權股價指數之間始終維持超過百點的正價差，特別是近二日，正價差更由2日的195.26點擴張至昨日的236.96點。隨正價差擴大，不論台指期今日持續走強、或橫盤狹幅震盪，在台股持續向上收斂價差下，將帶動加權股價指數持續創高走揚。

籌碼面部分，三大法人昨日淨空單減少2,626口至4,015口，其中外資淨空單減少3,300口至77,004口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,594口至3,886口，整體籌碼面已有偏多操作的跡象。

展望後市，統一投顧董事長黎方國、凱基期貨等指出，第4季歷來為美台股市統計上勝率最高的多頭旺季，涵蓋萬聖節、感恩節至耶誕節的龐大消費動能。

若再加上9月營收公布、標普500企業季報成長估達28％、台美第3季財報即將揭曉，以及台積電與大立光法說會接力登場，搭配年底集團作帳行情提前啟動，預估年底台股高點不排除將上看5萬5,000點。

不過，法人也提醒，隨著指數與短天期均線乖離拉大，追高風險隨之增溫，投資人後續亦需密切留意兩大潛在變數：一是美國聯準會後續利率政策轉向與12月升息疑慮；二是11月美國期中選舉川普選情演變，若國會席次受挫，可能引發全球金融市場劇烈震盪，投資人在「享受多頭泡沫」之際仍宜保有風險防範意識。

台股多頭兵臨5萬點城下，市場看好AI股將是中堅。但在AI股逾百檔個股中，該如何擇股？市場專家建議，短線上，外資、投信兩大金主同步加碼的台積電、台達電、穩懋等將是焦點。

外資、投信近五日同步買超逾50億元的個股有：臻鼎-KY（4958）、穩懋（3105）、台積電（2330）、欣興（3037）、南電（8046）、南亞（1303）、景碩（3189）、台達電（2308）、力積電（6770）、貿聯-KY（3665）、鈊象（3293）等11檔個股。

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