台積電領軍台股飆新高 寫十大驚奇

台股昨（5）日多頭軍心大振，在台積電（2330）領軍半導體及權值族群攻堅下，指數開高收高，終場大漲1,236點，一舉突破49K、來到49,712點，距離50K僅288點，表現相當強勢，並寫下十大歷史新高紀錄。

法人指出，台股多頭士氣如虹，且距離50K大關不遠，預期本周就有機會挑戰並突破5萬點大關。

十大歷史新高紀錄包括：加權股價指數盤中最高49,770點及收盤新高為49,712點、集中市場市值162.62兆元、上市櫃合計市值174.72兆元、台積電收盤價2,575元與市值66.77兆元、ETF市值衝上11.75兆元、台指期盤中最高50,097點及收49,949點、塑膠類股指數450.03點、電子類股指數3,181.22點、半導體指數1,686.25點、電子零組件指數1,047.55點等。

台股劍指5萬點，千金股也紅通通助陣，昨日包括川湖（2059）、台光電（2383）、新代（7750）、台燿（6274）、昇達科（3491）、萬潤（6187）、金像電（2368）、玉晶光（3406）等八檔漲停，盤中一度出現56千金，可惜大量、倍利科收盤未能維持千元以上，千金股增加一檔玉晶光，減少一檔倍利科，收盤仍為54檔千金股不變。盤中、收盤千金股檔數都平最高紀錄。

籌碼面來看，昨日三大法人合計買超775.5億元。其中外資現貨買超718.9億元，連四買、累計買超1,273.1億元，期貨淨空單減少3,300口至77,004口，期現貨同步偏多操作；投信賣超52.9億元，轉買為賣；自營商買超109.4億元，連四買、累計買超158.7億元。八大公股行庫則趁機調節、賣超143.0億元。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭及台新投顧總經理黃文清的看法，美非農就業人數低於市場預期，降低聯準會10月升息壓力，此外，台積電將舉行法說，美股也將進入超級財報周，加上第4季是電子業出貨旺季，利多匯聚都讓台股本周就有機會站上5萬點大關。

黃詣庭指出，外資近期買超，也加碼主動式ETF，資金有明顯集中在大型權值股及部分高價股跡象，因此拉抬指數的效果顯著。大盤結構上相較於4-6月健康，目前是法人主導，有基本面的法人盤，因此操作上與其撿便宜，不如跟著大勢所趨，選擇有基本面且有法人買盤的AI相關個股。