外資賣亞股 韓印失色

美國公債殖利率居高不下，外資全面賣超新興亞股，上周賣超主要集中在韓股及印度股市。其中，南韓股市是外資拋售的「重災區」，遭外資大舉提款62億美元。印度賣超金額25.4億美元位居第二，泰國賣超金額7.9億美元位居第三。

新興亞股普遍收黑，僅台股上漲0.9%，且是近一周唯一改寫指數新高的國際主要股市，表現最出色。展望後市，美國聯準會（Fed）本月升息機率降低，資金陸續回歸，有利多頭走勢。

主動玉山關鍵科技（00413A）擬任經理人郭明玉表示，台股再創歷史新高，今年來漲幅逾七成，量能放大突破兆元。新一輪漲價潮帶動半導體材料、被動元件族群集體走強，顯示資金正由大型權值股向中小型電子股擴散。考量第4季為電子傳統旺季，且AI需求持續強勁，若短線拉回，可逢低布局以掌握後續契機。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘指出，隨著9月營收、第3季財報及電子產業旺季效應逐步發酵，AI、半導體及關鍵供應鏈相關產業訂單需求依舊強勁，預期供應鏈第4季營收有機會維持雙位數季成長。根據產業調研，目前追單效應仍相當明顯，反映企業對未來景氣展望仍具高度信心。

近一周外資大舉撤離南韓股市，尤以支撐南韓股市的兩大半導體巨頭SK海力士和三星電子，是外資提款的主要核心。市場分析指出，外資大舉降低韓股曝險，主要是受到持續的獲利了結壓力、全球晶片市場庫存與需求調整等因素影響。

印度上周遭外資賣超金額僅次於南韓。群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度稅收、資本支出、信貸、車市、用電等高頻數據全面走強，最新財報季繳出優於預期的企業家數已高於遜於預期家數，分析師對印度看法轉為樂觀，後市有評價回升空間可期。

越南股市今年以來表現由負轉正。中國信託投信表示，受惠於外國投資流入與製造業產出擴張，越南第3季國內生產毛額（GDP）年增率達9.95%，優於市場預估的8.65%，為2022年第3季以來最快增速。短期內，則仍須留意外資流向、成交量及匯率變化。

今年以來，外資在新興亞股中只買超泰國，金額下滑到6.8億美元，賣超則以對南韓賣超1,266億美元最多，其次是賣超台股362億美元、印度的282億美元；主要新興亞股以台、韓漲最多，再來是泰國漲25.1%，但印尼跌29.2%最弱。