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生醫族群三大題材 熱炒

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國內生醫族群進入第4季成果收成期，TLC-KY率先以新藥授權日本藥廠揭開序幕，法人看好國際授權、新藥取證及臨床解盲三大題材接棒登場，漢達（6620）、全福（6885）、漢康-KY（7827）、泰合、逸達（6576）、禾榮科（7799）、鼎晉及安成等生技公司均有重要里程碑待公布，為年底生醫股增添題材。

在新授權的進度上，漢達生技的抗癌藥HND-039自9月4日獲得美國最終上市許可後，市場關注漢達接下來是要將這項藥品授權出去或自行銷售；全福生技的神經營養性角膜炎（NK）新藥BRM424日前公布二期臨床數據優異，董事長林羣喊話，目標今年底前完成國際授權。漢康所發展的免疫療法新藥HCB101，公司也鎖定今年年底前完成國際授權。

在新藥證進度上，泰合開發的新劑型新藥TAH3311抗血栓口溶膜，目標今年第4季取得歐盟藥證；逸達發展的前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 21毫克，也是期待今年第4季獲美國上市許可；漢民集團投資成立禾榮科，其加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）設備將在明年第2季開始營運，搭配的治療性藥物BPA也鎖定今年底取得藥證為目標。

新藥臨床進度方面，TLC另一項術後長效止痛新藥TLC590，也傳出近期將公布美國臨床三期解盲結果。

族群 題材 漢達

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