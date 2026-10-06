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CCL三雄9月營收攀峰

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

銅箔基板（CCL）廠受惠漲價與產品組合持續升級，台光電（2383）、聯茂、台燿昨（5）日公布9月營收報佳績，均創新高。台光電9月營收215.32億元，月增6.9%，年增168.9%；前九月營收1,412.27億元，年增103.7%，主要受惠AI伺服器高成長力道，因M9等高階CCL出貨逐步提高，對營運持續正向看待。

聯茂9月營收58.24億元，月增15.5%，年增110.7%，台燿9月營收61.26億元，月增3.6%，年增114.8%。業界普遍看好，旺季加上漲價，可望帶動4季營運續看旺。

業界預估PCB客戶未來二年擴產幅度持續大於高階CCL產能開出速度，10月下旬CCL業者陸續公布財報可觀察市場需求趨勢。10月也將舉行電路板國際展會，各大廠將釋出最新材料布局進度，業界認定材料升級趨勢不變，M9等級材料將漸成主流。

聯茂說明，受惠漲價效應與AI需求帶動，第4季營運可望續成長。

聯茂近期公布自結8月單月淨利9.24億元，年增852.5%，單月每股純益2.54元；第2季單季每股純益3.52元，主要因中高階CCL缺貨漲價與新產能持續開出挹注，單月獲利已相當於第2季72.2%。台燿今年前九月累計營收423.04億元，年增99.4%，也持續受惠產業趨勢。

HDI龍頭華通公布9月營收86.17億元，創新高，月增22.9%，年增15%，受惠於低軌衛星與美系智慧機應用等大成長。

華通先前表示，產品循序漸進開發，每一階段的主力產品，如消費性電子以及衛星產業都有不錯成果，包括已量產出貨800G、1.6T光模組使用的類載板，並配合新廠建設進度，持續擴大與策略客戶的合作、爭取潛在客戶，今明兩年在台灣、泰國與大陸積極推動產線升級以及新產能建置。

營收 CCL 台燿

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