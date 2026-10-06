PCB族群 強勢點火

台股昨（5）日受惠外資擴大買超，拉出連四紅，盤面類股良性輪動，台光電（2383）、華通等印刷電路板（PCB）族群強勢點火，吸引短多積極追價，法人預期後市仍有上檔空間。

美國9月非農就業新增人數，遠低於預期，並下修前兩個月就業數據，市場押寶聯準會10月升息機率持續降低，帶動美股四大指數全數收紅，費城半導體指數、台積電ADR各漲2.4%、2.9%，激勵台股昨日開高走高，並改寫歷史新里程碑。

盤面PCB族群挾AI、低軌衛星、及台灣電路板產業國際展覽會（TPCA）即將登場等題材，獲得買盤積極搶進，燿華、聯茂、華通、金像電、台光電、台燿、榮科、金居、富喬、景碩、健鼎、南電等強勢個股，單日漲幅達2.4%至9.9%不等。

AI伺服器所需PCB層數及規格大幅提升，帶動高階材料需求激增，產品報價維持高檔不墜，市場看好第4季及2027年訂單持續成長，啟動補漲行情的聯茂昨日股價收751元，寫下掛牌來歷史天價，帶動台光電、台燿、榮科、金居等上游股強漲。

SpaceX星艦日前完成第14次試飛，成功在軌道上部署26枚Starlink V3衛星，再次完成大氣層重返與水面濺落，產業發展邁大步，PCB太空板王華通股價帶量轉強並攻上漲停，收復所有均線。