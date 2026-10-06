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就市論勢／半導體業 中長期看好
盤勢分析
美國9月非農僅增2.9萬人，失業率升至4.2%，大幅降低聯準會升息預期，加上美債殖利率回落與Anthropic上市消費，支撐AI科技股走高，費半指數上周五大漲2.4%、輝達盤中改寫歷史新高、台積電（2330）ADR強彈近3%。
美股亮眼表現激勵台股昨（5）日盤中逼近5萬點大關，收盤大漲1,236點、收49,712點，台積電盤中股價創2,580元新高，加權指數本周有機會再「積」情上攻。
台股進入光輝10月後，時序進入第4季傳統旺季。過去歷史經驗顯示，美股遇期中選舉年，股市10月上漲機率高；加上從本周起，台股上市櫃9月營收密集公布，包括大立光（3008）、台積電等重量級法說會即將登場，台股基本面題材充沛。
投資建議
今年上市櫃企業盈利大幅成長，展望明年，科技巨頭AI資本支出持續轉化為實際訂單，加上代理式AI與實體AI蓬勃發展，本波半導體市場需求與資本投入回收速度將加快，遠優於過往科技產業循環，看好半導體產業中長期基本面可期，但仍須留意美債高殖利率問題與美國年底選舉後的變數。
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