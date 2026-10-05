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外資買超逾718億元登今年第9大 主動式ETF包辦前6名
台股今天大漲1236.3點，收49712.04點，續創收盤新高，逼近5萬點大關，外資及陸資買超新台幣718.96億元，為史上單日第12大、今年第9大買超，大舉加碼主動式ETF（指數股票型基金），以主動統一升級50（00403A）敲進逾15萬張居首。
今天三大法人僅投信站在賣方，調節63.95億元，終止連4買，自營商買超109.48億元，連4買，外資同樣連4買，累計回補1273億元。
觀察外資買超排行榜，主動式ETF包辦前6名，依序為主動統一升級50 15.09萬張、主動中信台灣收益12.84萬張、主動統一台股增長11.02萬張、主動復華未來50 8.76萬張、主動富邦台灣龍耀7.23萬張、主動凱基台灣2.57萬張。
外資買超第7至10名依序為人工智慧（AI）伺服器代工廠緯創2.48萬張、記憶體廠華邦電2.2萬張、元大台灣50 1.95萬張、主動復華全球50 1.93萬張。
外資在全面點火AI伺服器與高階半導體之際，對面板、成熟製程晶圓代工及部分金融股展開調節，其中面板廠友達遭減碼21.21萬張居賣超之冠，聯電遭調節8.15萬張居次，彩晶賣超2.75萬張排第3名。
其他入列外資賣超排行榜前10名個股包括仁寶、台中銀、中石化、臺企銀、力積電、國巨、台泥。
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