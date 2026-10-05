外資買超逾718億元登今年第9大 主動式ETF包辦前6名

台股5日開高大漲，收在49,712.04點，大漲1,236.3點，漲幅2.55%，續創下收盤新高，成交量11,508.05億元。觀察成交值排行，大型權值股都有不錯的漲幅，台積電（2330）上漲3%，創新高2,575元，台達電（2308）上漲逾6%，回升至2,000元之上。外資今買超台積電9,770張、台達電7,963張，雙雙為近期買超最多的一筆。

2026-10-05 17:24