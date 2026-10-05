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外資匯入卡位台股？前三季外資賣超台股和淨匯入雙創紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
外資匯入卡位台股？前三季外資賣超台股和淨匯入雙創4年來同期最高紀錄。聯合報系資料照
外資匯入卡位台股？前三季外資賣超台股和淨匯入雙創4年來同期最高紀錄。聯合報系資料照

金管會證期局公布最新的外資淨匯出入資料顯示，今年9月外陸資賣超上市櫃股票為862.7億元，創111年以來單月第22大賣超、同期第3大賣超；而今年以來至9月底，累計賣超13525.29億元，則創111年以來同期第1大累計賣超。

不過，統計也顯示，今年9月外陸資淨匯入178.7億美元，則創下111年以來單月第3大匯入新高紀錄，以及歷年9月的第1大淨匯入紀錄，而今年截至9月底累計淨匯入1083.9億美元，更創下111年以來同期第1大累計淨匯入紀錄。證期局說明，外陸資對台股的財務性投資，是依國內外總體經濟情勢及其投資策略進行資產配置，即使短期調節持股，但長期而言，外資仍持續匯入資金投資台股。

淨匯入 外資 台股

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