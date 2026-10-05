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台股價量俱揚衝49712點新高 蓄勢挺進5萬點大關

中央社／ 台北5日電

台股今天在電子權值股領軍下開高走高，終場大漲1236.3點，盤中最高49770.66點、收盤49712.04點皆創歷史新紀錄，成交值放大至新台幣1兆1508.04億元，創8月31日以來近5週新高，呈現價量齊揚走勢，蓄勢向5萬點整數大關挺進。

隨著指數飆漲，上市公司總市值達162兆6294.35億元，同步改寫歷史新猷；代表中小型股櫃買指數今天走揚1.3%，收在432.48點，寫下7月6日以來新高，顯示市場內外資追價意願強烈。

電子權值股普遍走揚，晶圓代工龍頭台積電今天扮演多頭要角，盤中觸及2580元新天價，終場以2575元作收，漲幅3%，貢獻大盤約594.5點；高價IC設計股聯發科收在5165元，漲幅4.34%。

高價千金股攀升至54檔，包含股后川湖、新代、台光電、台燿、金像電、玉晶光、萬潤、昇達科等8檔亮燈漲停；另有大量、華碩、倍利科、聖暉*等4檔個股股價位處900元以上的「準千金」行列。

在市場多頭氛圍熱絡下，槓桿型ETF（指數股票型基金）吸引強勁買氣，元大台灣50正2（00631L）今天收在41.54元、上漲4.95%，改寫3月底股票分割以來的收盤新高，成交量27.5萬張較10月2日增加近1.78倍，成為市場最受矚目的投資工具之一。

統一投顧董事長黎方國接受中央社訪問時表示，美股科技股與台積電美國存託憑證（ADR）強勢表態，加上市場已逐步消化升息與美債殖利率等變數干擾，台股基本面正迎來「營收、季報、法說會」三引擎共振行情。

黎方國指出，10月下旬起各家法人將陸續提出2027年投資展望，預期外界將持續上修台股指數預期，搭配第4季進入歐美傳統消費旺季，台股若順利越過5萬點大關後，今年底前甚至有機會上看53000點至54000點。

針對槓桿型及各類ETF爆量衝高，黎方國分析，近期盤面類股輪動快速，部分先前強勢的族群如被動元件短線波動劇烈，大幅增加投資人的選股難度與追高風險。在指數驚驚漲、投資人害怕追高被套的心理下，大量資金湧向ETF，藉由一籃子股票分散風險，同時掌握大盤多頭向上的趨勢行情。

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