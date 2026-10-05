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台股明天就能上五萬點？外資大買台積電、台達電 雙雙近期最大筆

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股5日開高大漲，收在49,712.04點，大漲1,236.3點，漲幅2.55%，續創下收盤新高。記者許正宏／攝影
台股5日開高大漲，收在49,712.04點，大漲1,236.3點，漲幅2.55%，續創下收盤新高。記者許正宏／攝影

台股5日開高大漲，收在49,712.04點，大漲1,236.3點，漲幅2.55%，續創下收盤新高，成交量11,508.05億元。觀察成交值排行，大型權值股都有不錯的漲幅，台積電（2330）上漲3%，創新高2,575元，台達電（2308）上漲逾6%，回升至2,000元之上。外資今買超台積電9,770張、台達電7,963張，雙雙為近期買超最多的一筆。

今日成交量前十名為友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、主動中信台灣收益（00406A）、群創（3481）、聯電（2303）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2（00631L）、群益臺灣加權正2（00685L）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、元大台灣50反1（00632R）。觀察前十名股價漲跌，元大台灣50正2漲幅較大，上漲4.95%。

成交值部分，前十名分別為台積電、聯電、友達、國巨*（2327）、欣興（3037）、華新科（2492）、聯發科（2454）、臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）、台達電。載板欣興、臻鼎、景碩三檔上榜，但成交值前十漲最多的是台達電，上漲逾6%。

台積電即將於10月15日舉辦法說會，股價率先動起來上漲3%，收新高2,575元；台達電也一掃陰霾，長紅大漲逾6%，收2,005元。外資回頭買超兩大權值股，買超台積電為9月8日以來單日最多，達9,770張，也買超台達電7,963張，為8月底以來最多。

台積電9月營收預計10月8日公布，法人預估，台積電9月營收約介於4,448億元至4,832億元，將較8月的新高下滑，月減約6.1%至13.6%，平均月減少約9.9%，但仍為歷年同期最佳。台積電先前預估今年第3季美元營收446-458億美元，將再挑戰創新高，中間值換算約季增12%，毛利率65-67%、營益率56-58%，匯率假設基礎1美元兌換32元新台幣。

台達電受惠資料中心算力提升，帶動電源規格、用量及相關零組件需求成長，電源供應器、電池備援模組、超級電容等相關產品陸續放量，液對氣散熱解決方案出貨也加速，法人預期，第4季GPU新平台出貨加速、高壓直流電產品開始供貨及漲價效應等有利條件，營運可望重返成長。

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