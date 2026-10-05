台積電今創多項紀錄！市值達66.77兆元 貢獻指數594點

晶圓代工龍頭台積電今天創多項紀錄，包括再創盤中、收盤歷史新高2580元及2575元，市值攻上新台幣66.77兆元，再創新高。根據統計，台積電單一個股占台股權重達41%，台積電今天漲75元，貢獻加權指數約594.5點。

根據統計，台積電單一個股成交值677.8億元，創個股第1，占台股今天成交值1.15兆元比重約5.9%。

台積電今天盤中零股交易熱絡，根據統計，台積電盤中零股成交金額近60.62億元，位居個股第1；台積電成交股數達236.17萬股，成交筆數8萬6977筆，僅次於聯電的8.8萬筆。

台積電今天盤後零股交易持續熱絡，成交筆數3015筆，成交金額達2.14億元，居個股首位。

台積電將於15日召開法人說明會，市場預期包括2027年資本支出規劃、A14以下先進製程及CoPoS先進封裝進展、是否在美國德州設廠、對人工智慧（AI）產業發展暫緩論看法、觀察成熟製程和記憶體市況、明年是否調漲價格等，將成為關注焦點。

其中，台積電是否在德州達拉斯啟動美國第2園區建廠計畫，備受矚目：此外，台積電是否評估與馬斯克（Elon Musk）旗下Terafab半導體和晶片製造園區合作的可能性，也受市場高度關注。

台積電已於7月中旬法說會宣布，將在亞利桑那州再加碼投資1000億美元，預期美國亞利桑那州總投資金額增加至2650億美元。

台積電在7月法說會上調今年資本支出規模到600億美元至640億美元，台積電預期，未來3年的資本支出，將會比過去3年高出許多。

台積電本週將公布9月營收，台積電先前預估第3季美元營收將約446億至458億美元，假設平均匯率為1美元兌新台幣32元。推估台積電第3季營運目標應可順利達成，不排除有機會超越目標。