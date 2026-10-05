快訊

外資買超718億元！狂買這兩種ETF 買超前三名都逾10萬張

再爆徐佳青讓愛子假冒「攝影官」出訪 民眾黨團：立刻停職、依法究責

端木正涉柯文哲案全認罪 律師駁「惡性重大」拚減刑：算便宜行事

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電今創多項紀錄！市值達66.77兆元 貢獻指數594點

中央社／ 台北5日電
晶圓代工龍頭台積電今天創多項紀錄，包括再創盤中、收盤歷史新高2580元及2575元，市值攻上新台幣66.77兆元，再創新高。聯合報記者許正宏／攝影
晶圓代工龍頭台積電今天創多項紀錄，包括再創盤中、收盤歷史新高2580元及2575元，市值攻上新台幣66.77兆元，再創新高。聯合報記者許正宏／攝影

晶圓代工龍頭台積電今天創多項紀錄，包括再創盤中、收盤歷史新高2580元及2575元，市值攻上新台幣66.77兆元，再創新高。根據統計，台積電單一個股占台股權重達41%，台積電今天漲75元，貢獻加權指數約594.5點。

根據統計，台積電單一個股成交值677.8億元，創個股第1，占台股今天成交值1.15兆元比重約5.9%。

台積電今天盤中零股交易熱絡，根據統計，台積電盤中零股成交金額近60.62億元，位居個股第1；台積電成交股數達236.17萬股，成交筆數8萬6977筆，僅次於聯電的8.8萬筆。

台積電今天盤後零股交易持續熱絡，成交筆數3015筆，成交金額達2.14億元，居個股首位。

台積電將於15日召開法人說明會，市場預期包括2027年資本支出規劃、A14以下先進製程及CoPoS先進封裝進展、是否在美國德州設廠、對人工智慧（AI）產業發展暫緩論看法、觀察成熟製程和記憶體市況、明年是否調漲價格等，將成為關注焦點。

其中，台積電是否在德州達拉斯啟動美國第2園區建廠計畫，備受矚目：此外，台積電是否評估與馬斯克（Elon Musk）旗下Terafab半導體和晶片製造園區合作的可能性，也受市場高度關注。

台積電已於7月中旬法說會宣布，將在亞利桑那州再加碼投資1000億美元，預期美國亞利桑那州總投資金額增加至2650億美元。

台積電在7月法說會上調今年資本支出規模到600億美元至640億美元，台積電預期，未來3年的資本支出，將會比過去3年高出許多。

台積電本週將公布9月營收，台積電先前預估第3季美元營收將約446億至458億美元，假設平均匯率為1美元兌新台幣32元。推估台積電第3季營運目標應可順利達成，不排除有機會超越目標。

台積電 晶圓代工 加權指數

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電法說會行情暖身 股價創新天價早盤來到2,580元

台積電飆天價2,580元 台股大漲逾千點衝破49,000點關卡

5萬點在望還可以買？分析師：台積電法說會前不預設高點、看好這些股

台積電法說聚焦2奈米、AI！傳美國再擴廠 00891近一年漲幅約130％

相關新聞

台股明天就能上五萬點？外資大買台積電、台達電 雙雙近期最大筆

台股5日開高大漲，收在49,712.04點，大漲1,236.3點，漲幅2.55%，續創下收盤新高，成交量11,508.05億元。觀察成交值排行，大型權值股都有不錯的漲幅，台積電（2330）上漲3%，創新高2,575元，台達電（2308）上漲逾6%，回升至2,000元之上。外資今買超台積電9,770張、台達電7,963張，雙雙為近期買超最多的一筆。

交投謹慎！外資上周賣超亞股 台陸股市獨強

根據Bloomberg統計上周亞股資金流向，上周中國大陸開啟國慶長假交易、市場資金輪動明顯，僅台股、陸股維持小幅上漲，其餘亞股均下跌，包括菲律賓、印尼都出現3%以上的單周跌幅。從資金流向來看，上周亞股呈現全面性賣超失血，尤其南韓賣超逾62億美元最多、印度也遭賣超逾10億美元居次；統計今年以來南韓股市賣超持續擴大至1,266億美元居冠。

台股5萬點穩了？富邦金董座笑答：台積電「跳一下」就過去了

台股5日強勢大漲，距離5萬點大關僅差287.96點。富邦金（2881）董事長蔡明興5日表示，台股目前走勢很健康，今年底前應有機會站上5萬點。他也笑著說，「5萬點近在咫尺，台積電跳一下就過去了」。

玉山金收購三商美邦保代獲金管會、公平會同意 11月6日完成交割

玉山金（2884）以7,500萬元向三商投資控股公司以股份買賣方式取得三商美邦保險代理人公司全部股份，已於9月22日獲金管會核准函，並於9月24日獲公平交易委員會決議不予禁止，獲得所有主管機關同意。玉山金訂定交割基準日為11月6日，並於當日依合約完成交割事宜。

台積電今創多項紀錄！市值達66.77兆元 貢獻指數594點

晶圓代工龍頭台積電今天創多項紀錄，包括再創盤中、收盤歷史新高2580元及2575元，市值攻上新台幣66.77兆元，再創新...

富邦蔡明忠看好明年經濟高個位數成長 蔡明興：台股五萬點近在咫尺

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」今（5）日舉行贈獎典禮，由花蓮黎明機構及明華園戲劇總團獲獎，各獲頒1000萬元獎金。富邦集團董事長蔡明忠表示，AI帶動台灣整體經濟發展，對未來一、兩年相當樂觀，明年即使沒有雙位數成長，「高個位數也可以期待」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。