台股5萬點穩了？富邦金董座笑答：台積電「跳一下」就過去了
台股5日強勢大漲，距離5萬點大關僅差287.96點。富邦金（2881）董事長蔡明興5日表示，台股目前走勢很健康，今年底前應有機會站上5萬點。他也笑著說，「5萬點近在咫尺，台積電跳一下就過去了」。
第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」5日舉行頒獎典禮，蔡明興會後受訪時針對台股、富邦金股價，以及AI帶動台灣經濟與產業前景提出最新看法。
台股5日開高走高，加權指數盤中最高觸及49,770.66點，終場大漲1,236.30點，以49,712.04點作收，距離5萬點大關只差287.96點。被問及台股有沒有機會站穩5萬點，蔡明興表示，台股看起來走勢很健康，應該今年底前就有機會。
蔡明興進一步分析，台股今天由大型股帶動，前一陣子則是小型股，看起來大型股與小型股形成很健康的互動與輪漲態勢，加上今天成交量能也很充足。他說，「量比價先行，有大的量才會有高價」。
至於5萬點今年有沒有機會？蔡明興態度更加明確表示，「我想一定有機會！就是近在咫尺而已，台積電跳一下就過去了」。
現場媒體笑稱「富邦金跳一下也可以」，蔡明興則笑回，「希望我們也可以盡一己之力，贊助一下」！
談到富邦金股價，富邦金前陣子股價再創新高、來到156.5元。蔡明興表示，現在富邦金股價差不多150元左右，應該在這邊先整理一下，再看看有沒有機會往上。他並指出，富邦金今年獲利是不錯的，全年度也會有很好的表現。
對於AI帶動台灣經濟與產業的後續展望，蔡明興表示，全世界AI建設獲利最大就兩個國家，一個是台灣、一個是南韓。南韓9月出口額大增83.5%，甚至比台灣還高，但台灣今年經濟成長仍比韓國高，預估台灣應該在13%左右，南韓差不多5%。
蔡明興分析，南韓產業受惠較集中在記憶體產業，台灣則比較分散，有更多產業受益。他認為AI基礎建設應該是會繼續，現在也才走到半路。以目前一些上市公司的財務預測來看，「看起來都是比今年還要更好，蠻值得期待的」。
至於台灣產業的好光景可以維持多久，蔡明興表示，「我們當然希望維持越久越好」。台灣在這一波AI建設上能夠大放異彩，其實是幾十年累積下來的成果，這不是突然發生的，這是過去50年各個產業不斷地努力精進，累積下來以後爆發出來，所以現在是全世界對台灣應該是刮目相看的時候。
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