富邦蔡明忠看好明年經濟高個位數成長 蔡明興：台股五萬點近在咫尺

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」今（5）日舉行贈獎典禮，由花蓮黎明機構及明華園戲劇總團獲獎，各獲頒1000萬元獎金。富邦集團董事長蔡明忠表示，AI帶動台灣整體經濟發展，對未來一、兩年相當樂觀，明年即使沒有雙位數成長，「高個位數也可以期待」。

蔡明忠指出，政府接下來更重要的課題，是如何讓AI帶來的經濟紅利由全民共享。在AI產業帶動經濟成長之際，如何讓發展成果惠及更多民眾，將是下一階段的重要方向。

富邦金控董事長蔡明興對台股後市展現信心，認為大小型股輪漲、量能充足，走勢相當健康，今年挑戰五萬點「一定有機會」，更形容已經「近在咫尺」。

蔡明興表示，前一陣子由小型股表現，今天大型股接棒上攻，呈現健康的輪漲態勢，加上成交量充足，有助行情持續向上。他指出，「量比價先行，有大的量才會有高的價」，對台股挑戰五萬點抱持正面看法。

支撐他看好後市的關鍵，仍是全球AI基礎建設需求。蔡明興認為，這波AI建設最大的受益國包括台灣與南韓，但南韓較集中在記憶體產業，台灣受惠產業更加分散，有更多企業能分享成長機會。

蔡明興表示，AI基礎建設應會持續推進，「現在也才走到半路」。從部分上市公司的財務預測觀察，明年表現可望比今年更好，未來仍值得期待。他強調，台灣能在這波AI建設中大放異彩，是各產業過去50年不斷努力、精進累積的成果，如今正是全世界對台灣刮目相看的時候。

至於富邦金股價，蔡明興說，目前已反映較理想的價位，今年獲利表現不錯，預期全年度也會有很好的表現。

本屆台灣貢獻獎兩組得主，分別長期投入身心障礙者照顧與自立生活支持，以及歌仔戲文化傳承創新。蔡明忠表示，家族繼承蔡萬才遺志設立獎項，期盼實踐「取之社會，回饋社會」精神，持續投入教育、文化、體育及公益，陪伴台灣社會共好前行。

壽險接軌新制方面，蔡明興透露，富邦正在考慮拿掉選擇性過渡措施。他表示，富邦人壽資本表現良好，但採用過渡措施期間，公布的資本適足率受核定目標140%限制；若取消，就能揭露更能反映實際狀況的數字，富邦「不太需要過渡」。