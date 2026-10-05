台股再創新高、逼近五萬點 三大法人買超764億元

台股5日開高大漲，收在49,712.04點，大漲1,236.3點，漲幅2.55%，續創下收盤新高，成交量11,508.05億元，三大法人買超764.49億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超718.97億元，投信賣超63.95億元，自營商買超（合計）109.48億元，其中自營商（自行買賣）買超14.15億元，自營商（避險）買超95.33億元。

台積電（2330）終於突破平台整理，收2,575元，上漲3%，創下歷史新高。權值股也都大漲，台光電（2383）強鎖漲停，收5,700元，台達電（2308）收復2,000元整數關卡，收2,005元，漲幅逾6%，日月光投控（3711）創新高，收742元，上漲4%。

高價股也漲勢凌厲，股后川湖（2059）、台光電、電機股王新代（7750）、台燿（6274）、昇達科（3491）、萬潤（6187）、金像電（2368）、玉晶光（3406）等8檔漲停，其中PCB供應鏈走勢最強，台積電供應鏈、低軌衛星、光學鏡頭也在列。創意（3443）、健策（3653）創下新高，創意收8,600元，大漲逾8%，健策收7,205元，上漲近6%。

族群部分，PCB上下游相關都大漲，CCL四檔漲停，台光電、台燿、聯茂（6213）、南亞（1303）都亮燈，其中聯茂、南亞都創新高。PCB的華通（2313）、金像電、燿華（2367）漲停。ABF載板三雄都續創新高，不過都漲勢縮小，欣興（3037）終場上漲僅1.5%，收1,325元。

傳產股以化工股最強，德淵（4720）、和益（1709）、日勝化（1735）都繼續漲停，和桐（1714）也漲停板，勝一（1773）大漲逾5%。