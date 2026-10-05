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台股盤中收盤雙創高突破49700點 台積電收2575元新天價

中央社／ 記者吳家豪台北5日電

台股今天盤中大漲1294點，衝上49770點創新高，終場也大漲1236點，收49712點，同創新高。台積電、聯發科等權值股上揚，聯電逆勢下跌。投顧分析，美股反彈及AI熱潮推升台股，但提醒投資人留意Fed利率決策及美國期中選舉風險。

受美國科技股反彈激勵，台股今天在權值股領軍下開高走高，指數盤中大漲1294點衝上49770點、創歷史新高，終場收在49712.04點，上漲1236.3點，續寫收盤新高，漲幅2.55%，成交值放大到新台幣1兆1508.04億元。

電子權值股今天氣勢如虹，晶圓代工廠台積電盤中寫下2580元新天價，終場以2575元作收，上漲75元或3%，改寫收盤新高；聯發科漲4.34%，收在5165元；台達電勁揚6.37%，收2005元。

相較先進製程權值股強勁表態，晶圓代工廠聯電受到成熟製程產能供過於求、中國廠商殺價競爭壓力未除影響，今天股價逆勢走跌，終場下滑5.57%，收在152.5元，成交量超過31.9萬張。

千元以上高價股買氣熱絡，今天多達8檔亮燈漲停，展現多頭追價信心，股后川湖收在漲停價13355元，人工智慧（AI）伺服器與銅箔基板指標股台光電也強攻漲停、收5700元。

傳產族群方面，塑膠類股獲買盤湧入，類股指數終場強彈逾6%；南亞因積極轉型切入高階AI材料市場，營運轉機題材發酵，股價強攻漲停286元，寫下歷史新高，並帶動台塑四寶及整體塑化族群齊步上揚。相較之下，航運、鋼鐵與營建等傳統防禦型類股走勢相對疲弱。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者分析，台股近期頻創新高，主因美股科技股與台積電美國存託憑證（ADR）強勢反彈，加上美國總統川普推銷AI帶動產業熱度，且市場已逐步消化升息與美債殖利率高檔等利空。

黎方國指出，隨著9月營收及第3季財報將陸續公布、大立光與台積電等重磅法人說明會接棒登場，在營收、季報與法說行情推升下，海外資金也因陸股與港股疲軟而加速轉進台股。

不過黎方國也提醒，投資人仍須留意後續潛在變數與隱憂。首先是美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策動向，市場雖預期10月暫不升息，但後續政策路徑仍具不確定性；其次為11月登場的美國期中選舉，若選舉結果出現政局變數，恐引發美股動盪與外資退潮風險。

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