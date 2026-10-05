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光輝十月近逼5萬、台股三力齊發價量揚 大盤4萬9712點刷新高
台北股市強勢攻堅4萬9千點大關，才一開盤就飆漲千點，全場高光直至收盤，加權股價指數以4萬9712點作收，創歷史新高，指數終場大漲1236點，漲幅2.55％，成交量1兆1508億元。最大功臣當屬台積電，以2575元收盤，漲幅3％，貢獻大盤半數漲點。
台北股市周一開盤如脫疆野馬，指數最高來到49770點，改寫盤中新高，漲點最多達1295點，台積電盤中最高來到2580元，最多大漲80元。
富邦投顧董事長陳奕光表示，技術面、基本面、籌碼面三力齊發，帶出強勢行情，價量齊揚。技術面KD指標，K9、D9均高於80，行情尚未結束；台指期最高來到5萬97點，與台股形成300點的正價差，大盤指數可能向台指期位置移動，同時，預期11月30日的台股年線，將走揚至4萬點以上，6條移動均線將呈現更明確的多頭排列。
外資先前賣超台積電83萬多張、1.85兆元，但外資賣超台股1.35兆元，等於是買超其他股票5000億元，陳奕光指出，指數走強成為軋空外資的壓力，盤勢獲得拉抬。產業面的助力則有AI產業的通膨持續，被動元件與PCB漲價，需求追著供給。
將於8日公布9月營收的台積電，5日股價已先有表現。陳奕光認為，由於台積電ADR換算現股為3000元，溢價19％，高於先前常見的10％～12％，因此台積電現股價格仍可能繼續上行，追近ADR。
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