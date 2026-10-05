再見兆元量能！台股收漲1,236點再創新高、多頭劍指5萬點 台積勁揚3%

台股5日收盤上漲1,236.3點、漲幅2.55%，終場以49,712.04點作收，成交量1.1兆元；台積電（2330）收盤價2,575元，上漲75元，漲幅3%。

台積電勁揚3%拉高指數約555點，台達電（2308）、聯發科（2454）、南亞（1303）、台光電（2383）等權值股也合計貢獻約240漲點；權值股的南亞（1303）、川湖（2059）、金像電（2368）及台光電等亮燈漲停帶動多頭氣勢。大盤在高價股漲升下，成交量也爆出兆元被視為多頭攻擊量。

今日成交金額大且走高為：國巨*（2327）、華新科（2492）、欣興（3037）、南亞、穩懋（3105）、金居（8358）、景碩（3189）、台達電及聯發科；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、南茂（8150）、合晶（6182）、貿聯-KY（3665）、晶技（3042）、頎邦（6147）、中美晶（5483）、力成（6239）及新唐（4919）。

群益投顧表示，台積電預計將於10月15日舉辦法說會，法說行情可望啟動。內資買盤依然強勁，台股持續多頭格局，大盤指數可望持續創新猷。台灣2026年經濟成⻑率預估值已上修至11.05%，創39年來新高，顯見台灣經濟穩健無虞，提供台股基本面強力支撐。第一金投顧表示，優先聚焦「被動元件、ABF/PCB、CCL、光通訊、矽晶圓」等具第4季漲價題材與規格升級族群力，同時留意美伊戰爭情勢、國際油價與美債殖利率走勢、外資期現貨籌碼及新台幣匯率。