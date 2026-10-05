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台股大漲近1,300點 投資人狂買 個股成交第一友達、零股成交第一聯電
台股5日開高走高，盤中一度大漲近1,300點，逼近5萬點大關，投資人也勇於買進，不過交易明顯以個股為主，盤中個股成交量前五大僅有二檔ETF，包括主動統一升級50（00403A）逾39萬張排名第二，主動中信台灣收益（00406A）逾34萬張排名第三。其他個股為友達（2409）逾84萬張排名第一，群創（3481）逾32萬張排名第四，聯電（2303）逾27萬張排名第五。面板股仍是熱門交易標的。
至於盤中零股成交量前五大，包括聯電有640萬，元大台灣50（0050）有461萬，友達有387萬，主動統一台股增長（00981A）有245萬，台達電（2308）有221萬，前五大僅有二檔ETF。
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