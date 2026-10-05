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台股5萬點要來了 法人曝第一階段操作核心是買這兩族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股5日由權王台積電（2330）領軍，指數開高走高，一度衝達49,770.66點。聯合報系資料照
台股5日由權王台積電（2330）領軍，指數開高走高，一度衝達49,770.66點。聯合報系資料照

台股10月行情就是衝衝衝，連日來持續寫新紀錄，5日由權王台積電（2330）領軍，指數開高走高，一度衝達49,770.66點，大漲1,294.92點，再創歷史新高，眼看50,000點就要來了，這時候該買進或是先獲利調節？法人直言，大盤指數持續往上飆高，反映基本面強勁的表現，資金聚焦電子權值股， 衝關5萬點在即，第一階段的操作核心就是尋找與指數關聯高的族群，鎖定外資、本土法人偏好的族群來操作。

科技大廠法說會本周起陸續登場， 大立光（3008）本周四將率先召開法說會，南亞科（2408）預計10月12日舉辦，台積電法說會則是在10月15日，市場高度關注法說會所釋出的訊息，尤其是台積電的產業展望，向來是市場的重要方向。

台股早盤以48.574.95點開出，上漲 99.21點，指數開高走高，一度衝達49,770.66點，上漲1,294.92點，台積電、台達電（2308）、南亞（1303）、聯發科（2454）、台光電（2383）等都是領軍的指標，大盤指數盤中高點距50,000點僅229.34點，這個位置點到底該如何操作？還能買什麼？

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股今日漲勢凌勵，主要是反應台股基本面強勁，從盤面結構來看，資金進中在權值股上，呈現帶量上攻的走勢，第1個關卡就是5萬點，但從9月營收表現，尤其是AI相關電子股的營收預期都不差，在周末連假前將公布，亮眼的營收將推升大盤指數朝5萬點前進。

黃詣庭認為，指數有機會衝破5萬點，在布局上可以尋找與指數高度關聯的族群，例如電子權值股，市值型ETF或主動式ETF，他進一步說明，外資從9月買超籠以來，鎖定主動式ETF布局，因此，第一階段操作核心，可以跟著外資及法人偏好的權值股、市值型ETF或主動式ETF來買進。

黃詣庭說，換股時間點就看指數攻高後若出現震盪，中小型股有表現時再調整，目前均線多頭排列，大盤仍偏多，在布局上可以基本面選股，偏重電子權值股，包括晶圓代工、先進封裝、AI ASIC、AI零組件、CCL等。

台積電早盤以2,550元開出後一度拉升至2,580元，寫歷史新高，法人表示，大盤指數在上周就創高，台積電股價相對落後，預期在法說會前上漲的機率高。

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