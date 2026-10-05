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台股劍指五萬點 千金股7檔漲停、創意、健策再創歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股5日盤中大漲超過1,200點，一度攻上49,770.66點，創下歷史新高，千金股漲勢強勁，高達8檔漲停亮燈，股后川湖（2059）、台光電（2383）、台燿（6274）、昇達科（3491）、萬潤（6187）、金像電（2368）、玉晶光（3406）都漲停，創意（3443）漲至8,690元漲停價位，股價創下新高，健策（3653）也飆逾7%，衝破7,000元大關。

除了多檔千金股漲停，也有高價股股價創新高，散熱股王健策正式突破7,000元大關，盤中大漲7%，最高來到7,440元；奇鋐（3017）也一度上漲至3,690元，盤中漲幅逾4%，另外ABF載板三雄桐創新高，以景碩（3189）漲幅最大，盤中大漲8%，觸及1,150元。

創意8月合併營收58.4億元，連三個月創新高，月增1.2％、年增1.11倍，累計今年前八月合併營收369.53億元，年增1.03倍。目前創意有雲端服務供應商（CSP）客戶的CPU案，下一世代CPU案子預計今年底至明年初進入量產。

由於ASIC設計服務業者幫客戶進行投產、封測、代購料時，需要先墊付款項，創意董事會日前決議通過與銀行團簽訂400億元聯貸案，並發行上限8億美元海外無擔保轉換公司債，為日益擴大的ASIC業務周轉所需資金需求而預做準備。

健策8月自結營收32.26億元，年增91%；稅前淨利13.56億元，年增100%；歸屬母公司業主淨利10.79億元，年增101%；單月每股純益（EPS）7.35元，較去年同期3.77元大增95%。

法人指出，健策可拆卸三片式均熱片（removable lids）預計2027年第1季起導入輝達Vera Rubin及Rubin Ultra，有助降低翹曲風險並提升散熱效率，未來二至三年GPU及ASIC客戶可望擴大採用。

另輝達（NVIDIA）將在下一世代Feynman平台導入微流道散熱技術，業界指出，健策是台灣微流道散熱指標廠，也是投入該技術的先鋒，已具備微通道散熱蓋（MC Lid）與均熱板散熱蓋（VC Lid）技術。

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