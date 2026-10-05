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台積電強勢領軍創新高2,580元 台股盤中上漲近1,300點創新高49,770點
美股非農就業人數低於市場預期，降低聯準會升息壓力，美股四大指數上周五全數收紅，以費城半導體指數上漲2.4%最高，激勵台股今（5）日開高走高，盤中最高上漲1,294點至49,770點，離5萬點大關僅230點。台積電（2330）盤中最高上漲80元至2,580元，創新天價，並領軍帶動大盤漲勢。
法人指出，受到美科技股指標股上漲帶動，指數沿短期均線向上，上周整周則為狹幅震盪格局，周漲幅0.9%。盤面強勢類股為面板、太陽能及矽晶圓等。美科技股表現不俗，台股步入產業旺季，加上AI長線趨勢推動下，預期指數持續挑戰歷史新高，惟居高思危賣壓仍在，震盪難免。
台股震盪向上，操作上建議加碼AI商機加持、技術線型偏多及法人布局股；賣出法人減碼股。做多留可意AI伺服器相關、CPO及半導體股。
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