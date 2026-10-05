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AI股與南亞強攻 台股盤中飆漲1294點衝49770點新高

中央社／ 台北5日電
台股5日早盤不斷改寫盤中歷史新高，最高攻上49646.72點，大漲逾1100點，晶圓代工龍頭台積電早盤衝上歷史新天價2580元，台達電勁揚逾4%，大立光大漲逾6%。中央社
台股5日早盤不斷改寫盤中歷史新高，最高攻上49646.72點，大漲逾1100點，晶圓代工龍頭台積電早盤衝上歷史新天價2580元，台達電勁揚逾4%，大立光大漲逾6%。中央社

受美股科技股反彈激勵，台股今天跳空開高，在人工智慧（AI）與權值股領軍下多頭氣勢如虹，南亞攻漲停，加權指數盤中最高飆漲1294點、衝上49770.66點，改寫歷史新高；晶圓代工龍頭台積電盤中觸及2580元，再創歷史新天價。

至11時4分，台股達到49721.24點，上漲1245.5點，漲幅2.57%，成交值新台幣7806.49億元。

觀察盤面焦點，半導體與電子零組件等AI供應鏈扮演多頭要角，半導體指數上揚逾2.5%，電子類股指數漲逾3%。傳產族群的塑膠類股獲買盤進駐，盤中勁揚逾6%；航運、鋼鐵及營建類股表現相對疲弱。

今天資金高度聚焦半導體、高人氣ETF（指數股票型基金）及電子代工族群。晶圓代工廠台積電盤中交易量超過1.5萬張，最高至2580元、上漲3.2%；鴻海盤中最高256元，漲近2%；主動統一升級50（00403A）盤中漲逾3.5%，最高11.5元。

塑膠類股的南亞轉型AI材料股，今天盤中攻漲停286元創歷史新高；IC載板廠南電8月獲利大增，今天股價漲逾4%，盤中最高1540元。

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