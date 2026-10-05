台光電亮燈、台燿勁揚 小股本AI股搶鏡

台股今（5）日早盤大漲逾千點，突破4萬9千點，小股本AI供應鏈也是盤面上亮點。台光電早盤一度攻上5700元漲停，上漲515元、漲幅9.93%；台燿也亮燈，銅箔基板雙雄展現強勁攻勢。

散熱廠奇鋐早盤成交價曾達3525元，較前一交易日上漲85元；探針卡廠旺矽則一度升至5445元，上漲135元，漲幅約2.54%。同為AI供應鏈，個股漲勢仍有差異，以高階材料族群表現較突出。

台新投信指出，上市櫃市值前50大企業中，實收資本額80億元以下公司占比，從2023年約二成升至今年四成，近四年翻倍，顯示小股本企業也能靠營運成長躋身大市值行列。

台新00416A經理人沈建宏表示，近三年台股漲幅前30名均為股本80億元以下企業，包括奇鋐、台光電、旺矽、台燿。隨AI行情逐步分化、成長基期墊高，後續更考驗選股能力。台新聚焦中小潛力股的主動式ETF00416A，也於今日展開募集。